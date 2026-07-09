每日雜誌 |攝影攤檔涉阻尖沙咀海旁 觀光船「拉客」攔途推銷 銷售手法惹質疑

維港兩岸是本港的熱門景點，尖沙咀星光大道金像獎女神銅像至天星碼頭沿路不乏收費攝影攤檔。記者實地視察，有經營者架設專業相機腳架、手推車及宣傳告示，在海旁「擺賣」，有關部門已掛上警告橫額，明確聲明場地「沒有聘請承辦商提供攝影服務攤檔」，惟仍有檔主直接在橫額前「開檔」營業。社交平台不乏旅客發文反饋，指該類攤檔收費模式各異，部分或存在額外消費。有大律師指出，相關行為恐涉「阻街」。

尖沙咀星光大道金像獎女神銅像至天星碼頭沿路有攝影攤檔，稱提供即影即有收費攝影服務。

旅客上前詢問攤檔收費。

有關部門懸掛橫額，提醒切勿光顧無牌攝影服務攤檔。

尖沙咀星光大道金像獎女神銅像至天星碼頭沿路的鐵欄上，懸掛由康樂及文化事務署與香港文化中心製備的綠色橫額，以中英雙語嚴正聲明，場地內「沒有聘請承辦商提供攝影服務攤檔」，呼籲「切勿光顧無牌攝影服務攤檔」，並配有禁止金錢交易與相機的圖示。然而，在橫額的正前方，有人以手推車及雜物堆組成「流動攤檔」，攤檔掛滿維港前拍攝的樣板照片，稱提供收費攝影服務，附有清晰的價目表，如「2R」大小的照片售20元、「4R」大小的照片50元等，人民幣兌港元同價。

記者連續兩日到有關地點視察，均見兩名男子坐在巨型太陽傘下的摺椅上等候，當有旅客上前詢問便接待，其中一人稱接受電子支付方式。兩人身旁架設了至少3支相機腳架，當中部分以沙包固定位置，旁邊更擺設多張摺椅，供拍攝之用。在流動攤檔的另一側，設有高約半米的「充電寶」租賃機器，手推車上亦掛着「45分鐘維港遊」及「免費飲料和小食」的藍色宣傳牌，物盡其用。

走到天星碼頭的簷篷，同樣有人將「拍攝攤檔」設在相關橫額附近。此外，簷篷兩側各有一台手推車，頂端各擺放了一台「充電寶」租賃機器，手推車下方同樣貼有多張維港前拍攝的樣板照片。適逢近日連場大雨，不少市民在簷篷下避雨，該兩台放在公共通道中間的手推車，讓現場空間更為狹窄。

尖沙咀天星碼頭簷篷下，有同類的攝影服務攤檔。

除了尖沙咀碼頭，鄰近商場亦被指有攝影師留守。有旅客提到，在熱門「打卡點」拍照時，常有「香港本地大叔」手持專業相機在旁取景，隨後向旅客展示拍攝成果，並指若滿意照片，可付10元購買。

「拍了不好看不用付款」招徠

翻查社交平台小紅書，不少內地旅客反映曾光顧該類攝影攤檔，但當中質素參差。有人分享，曾有女檔主以「拍了覺得不好看不用付款，可以不要」作招徠，拍攝後效果普通，並未同意購買，女檔主卻擅自叫攝影師打印照片，催促事主付費，「老闆娘看到我們不想要照片，一直強調這裏是香港，香港是法治社會，拍了照就要給錢，不要照片也要最低付40元。」事主稱，最終付款40元，仍遭檔主辱罵。

價格爭議以外，有旅客分享指，在一個攝影攤檔附近拍照，女檔主「霸佔」攤檔鄰近的區域，在旅客未有光顧下而遭大聲呵責離開，故在社交平台呼籲「避坑」。

有旅客在社交平台發文指，有攝影攤檔檔主「霸佔」附近區域。 小紅書

旅遊促進會總幹事崔定邦指，任何人都需要遵守法例，「以我所知，除非已經申請，否則公眾地方不能進行商業交易。」他指，若市民或旅客真的有相關需求，政府可考慮發牌監管，並指「任何管理措施必須要保護市民及旅客的利益為最優先」。

大律師陸偉雄指，有關擺攤行為或涉阻街。他舉例，天星碼頭通道應屬公眾地方，惟攝影攤檔多「打游擊」方式經營，例如經營者與攤檔保持一段距離，或與客人在不同地點拍攝，經營者有機會以此抗辯推翻指控，因此，執法人員一般需要在不同時間拍照蒐證，以證明相關攤檔屬長期經營，並在勸喻無效後採取執法行動。

根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋，在公眾地方陳列、留下物品，對途人造成阻礙、不便或危害，即「在公眾地方造成阻礙」，一經定罪，最高可處2.5萬元罰款或監禁3個月。

中環摩天輪附近有攝影服務攤檔。 小紅書

康文署回覆本報指，自2023年起取消了香港文化中心「即場攝影服務攤位」計劃。為維持場地秩序和保障公眾利益，康文署在相關位置懸掛橫額，提醒巿民及遊客切勿光顧無牌攝影服務攤檔，期間署方一直有派員巡查場地，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

有不願具名的旅遊界人士提到，旅遊景點的攝影攤檔實際處於「灰色地帶」，市民普遍認知是除非持有有效的小販牌照，否則不能在街道上販賣，「賣紀念品就一定犯法，但攝影服務相對難界定，與我們認知的『小販』很不同。」她指，不排除有旅客因相關攤檔質素欠佳，有負面的旅遊體驗，但強調旅遊體驗由多個部分組成，「要各界有共識一起推動。」

食環署：「小販」定義不包括攝影師

針對有關攤檔是否牽涉「無牌販賣」，食環署回覆本報指，署方的主要工作是保持環境衛生及管制街頭非法販賣活動，由於《公眾衛生及市政條例》及其附屬法例《小販規例》中「小販」的定義並不包括攝影師，因此署方不會將攝影活動視為無牌販賣及採取執法行動。

維港兩岸是旅客訪港的熱門景點。

600米路程 逾10觀光船「拉客員」攔途推銷

尖沙咀海旁除有攝影攤檔，亦有不少維港觀光船的「拉客員」。記者日前實地視察，由尖沙咀星光大道金像獎女神銅像步行至天星碼頭，一段約600米長的路程，已被超過10名推銷人員攔截。據觀察，相關人員多為婦女，操流利普通話，主要針對內地旅客。

不少旅客會乘觀光船遊覽維港。

內地旅客朱小姐坦言，該類「拉客」行為頗為騷擾，「即使搖頭拒絕，（對方）也會跟着你走一段路。」她說，能理解推銷者是為了「拉生意」，但對船隻的安全性及是否合法經營抱有疑問。她透露，曾有婦女尾隨她推銷，交談不久便主動提出船票「買一送一」的優惠，她因擔心受騙而拒絕。她感歎，拍照時畫面上同時出現4艘觀光船，導致拍照背景雜亂，有點可惜。

金像獎女神銅像附近有多人推銷觀光船門票。

金像獎女神銅像附近有多人推銷觀光船門票。

海事處在現場設有橫額，供市民及旅客掃描二維碼，查閱獲批准出租取酬、提供載客服務的船隻名單，經記者核對，當日所見的觀光船全數在名單內，不涉非法載客。

運輸及物流局今年5月回應立法會諮詢時指出，由2023年1月至今年4月期間，海事處在維港水域共進行了480次實地巡查、40次人員喬裝乘客行動，並聯同警方展開28次行動，打擊包括非法載客取酬等違反相關海事法例的海上活動，共提出52宗檢控，當中49宗已經法庭定罪，有5宗涉及非法載客取酬，所涉罰款由800元2000元不等。

當局強調，各相關部門一直緊密合作，透過聯合行動等方式打擊遊樂船隻非法載客取酬，並會適時檢視成效。

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