天文台｜大致多雲 下午部分時間有陽光及炎熱 市區最高氣溫約32度

偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來驟雨。本港方面，今早多處地區錄得數毫米雨量。在上午五時，超強颱風巴威集結在台北之東南約1220公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。下午部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至東南風。

展望明日及星期六部分地區極端酷熱，大致天晴，但有煙霞。星期日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，隨後一兩日天氣漸轉不穩定。

分區氣溫

九天天氣預報

隨著高空擾動遠離，今日華南驟雨逐漸減少。熱帶氣旋巴威會在今明兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，星期五及星期六廣東天色大致晴朗及極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。