國際龍舟聯合會重返香港設全球總部 明年世界龍舟錦標賽回歸 料吸逾5000名運動員

國際龍舟聯合會（國龍聯）正式重返香港。投資推廣署周三（8日）宣布，國龍聯位於香港的全新全球總部正式啟用，標誌着香港體育經濟邁向新里程，亦象徵國龍聯在35年後重返發源地，再度落戶香港發展。中國香港龍舟總會表示，國龍聯總部已於六月底舉行開幕儀式，並於七月正式投入運作。

國龍聯將總部由英國倫敦遷回香港，並設立全球營運基地，以配合政府於2025年《施政報告》中提出，致力將香港打造成世界級體育樞紐的政策方針。國龍聯表示，選擇香港作為全球總部，主要基於歷史淵源及營商優勢，包括簡易公司註冊程序、具競爭力的營運成本、簡單低稅制、健全法律框架、完善政府支援政策，以及香港作為現代龍舟運動發源地的獨特地位。

投資推廣署助理署長劉智元表示，國龍聯以香港作為全球營運基地，有助鞏固香港作為國際體育樞紐的地位。香港擁有蓬勃的體育經濟、世界級基礎設施，以及聯通內地與國際市場的獨特優勢，讓全球體育組織既能受惠於香港友善的營商環境及穩健制度，同時開拓新的發展機遇。

投資推廣署今日（8日）宣布，國龍聯位於香港的全新全球總部正式啟用。政府新聞處圖片

國龍聯主席Claudio Schermi表示，今次落戶香港既是重返發源地，亦標誌着國龍聯迎來全新篇章。他指出，「國龍聯35年前於香港成立，重返香港猶如將龍舟帶回家。為展現長遠發展承諾，國龍聯將在香港招聘全職員工，善用本地專業人才拓展龍舟運動的全球影響力，並吸引更多國際社群參與這項運動。他強調，龍舟運動植根於深厚的中國傳統，國龍聯將致力成為一個開放、包容且具國際化管治職能的角色。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，國龍聯總部再次在香港設立，標誌着香港在國際體壇的重要性和影響力，以及香港營商環境的吸引力，對推動本港龍舟運動發展具策略性意義。他指出，中國香港龍舟總會是「加強香港在亞洲和國際體育組織影響力先導計劃」推出以來，首個成功吸引所屬國際體育聯會落戶香港的體育總會。該先導計劃由文化體育及旅遊局於今年四月推出，透過提供財政誘因吸引亞洲及國際體育組織在港設立總部或區域總部，提升香港在國際體壇的話語權及影響力，而國龍聯亦受惠於投資推廣署提供的一站式服務，協助完成在港設立總部的工作。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，國龍聯總部再次在香港設立，標誌着香港在國際體壇的重要性和影響力。中國香港龍舟總會圖片

中國香港龍舟總會表示，國龍聯總部已於六月底舉行開幕儀式，並於七月正式投入運作。中國香港龍舟總會圖片

鍾志樂感謝文化體育及旅遊局支持國龍聯再次落戶香港，並指先導計劃在推動國龍聯作出有關決定方面發揮積極作用，充分體現特區政府對體育界的支持，同時亦感謝投資推廣署的服務，利便了國龍聯在香港成立公司，以及其他商業配套的過程。

國龍聯世界龍舟錦標賽將於明年重臨香港，亦是香港自1997年以來首次再度主辦這項國際盛事，預計吸引全球逾5,000名運動員參與，為本港帶來可觀的經濟、旅遊及體育效益。國龍聯目前擁有約80個成員屬會，重新落戶香港將進一步鞏固香港作為龍舟運動全球樞紐的地位，並為推動龍舟運動爭取成為奧運項目踏出重要一步。