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新界西堆填區疑有垃圾滲濾液滲漏 環保署 : 未有跡象顯示對大水坑及后海灣水質造成顯著影響

社會
更新時間：22:37 2026-07-08 HKT
發佈時間：22:37 2026-07-08 HKT

環境保護署發言人今日（8日）公布一宗堆填區懷疑滲漏垃圾滲濾液事件。該署今日下午約2時30分在新界西堆填區其中一個雨水排水口發現懷疑垃圾滲濾液滲漏，該雨水排水口接連堆填區旁邊的大水坑。按目前評估，大部分滲漏的滲濾液已由恆常設置於雨水排水口的防濁幕堵截，因此滲出大水坑的滲濾液量有限。

已化驗涉事地點水樣本  初步發現溶解氧及酸鹼值正常

環保署已在涉事地點採集水樣本進行化驗，初步調查發現水樣本中的溶解氧及酸鹼值正常，未有跡象顯示對大水坑及后海灣的水質及生態造成顯著影響。署方會進行更多化驗並作出跟進。

環保署新界西堆填區的承辦商已採取一系列跟進措施，包括安排槽車於雨水排水口及大水坑移除滲出的垃圾滲濾液；於雨水排水口的上游位置分流，堵截流進排水口的水源；及安排額外措施，包括堆放沙包及加設額外防濁幕，以進一步堵截懷疑垃圾滲濾液滲出。

環保署會繼續密切監察情況及全力移除滲出的垃圾滲濾液，以防止滲濾液繼續滲出大水坑。環保署亦會聯同堆填區承辦商調查事件成因，以採取進一步源頭堵截措施。
 

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