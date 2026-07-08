科技園強大創科陣容登場LEAP East 香港首展 逾30間科企搶佔中東商機

香港科技園公司今日起一連三日（8日至10日）深度參與於會展中心舉行的「LEAP East 2026 國際科技與資訊技術展」。科技園公司作為大會獨家「創科生態夥伴」（Tech Ecosystem Partner），有超過30間園區創科企業參展，當中包括23 間園區公司透過科技園公司展區參與展覽，超過10 間園區公司獨立參展，更有超過20位科技園公司管理層及園區公司代表發表主題演說及參與論壇，與全球創科業界進行知識交流，實行全方位展示香港最大創科生態圈的國際影響力。

科技園公司展區以「Gateway to the NEXT」為主題

科技園公司展區以「Gateway to the NEXT」為主題，匯聚23間極具潛力的園區初創及科技企業，展示涵蓋生命健康科技、綠色科技及可持續發展、智慧城市及城市科技，以及人工智能、數據及機械人技術4大重點領域的創新解決方案。展館重點方案包括手術機械人、電動車快速換電系統、人工智能及數碼孿生城市管理平台，以及 AI 驅動的監管科技方案等，回應中東市場在精準和自動化醫療、可持續發展的基建、智慧城市管理及金融合規科技等方面的實際需求。

此外，大會矚目活動「Rocket Fuel East 初創創業大賽」中，25間入圍初創有8間來自科技園園區，共同角逐高達10萬美元的免股權獎金（Equity-free funding），進一步印證香港初創企業的創新潛力與競爭優勢。

科技園公司冀促成更多跨境產業合作與策略商務配對

科技園公司與中東地區創科合作關係深厚。繼2023年沙特通訊與資訊科技大臣到訪香港科學園後，科技園公司於 LEAP 2024 與阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署合作備忘錄，推動跨境創新交流、研發合作及市場拓展。園區科企去年於 GITEX Global 及 Expand North Star 共促成超過200場商業配對；全年更促成逾175場與中東企業及投資者的商務配對，協助 50 多間創科企業錄得逾7,500 萬港元確認訂單，潛在商業價值超過1.26億港元。透過是次 LEAP East，科技園公司期望促成更多跨境產業合作與策略商務配對，協助科企拓展中東及亞洲的市場版圖。

黃秉修 : LEAP首度進駐香港 充分肯定香港國際創科中心獨特地位

科技園公司行政總裁黃秉修表示 ：「LEAP 首個海外版圖進駐香港，充分肯定了香港作為國際創科中心的獨特地位。香港不僅是全球創科企業開拓亞洲市場的重要樞紐，更是通往中東及全球機遇的『下一道大門』。過去數年，科技園公司先後帶領園區企業走進中東，透過展覽、投資配對、策略合作及市場拓展，成功將香港的科研成果推向國際。我們不單協助科企對接中東的多元應用場景，更滿足其資本轉型的深層需求，協助企業搶佔中東及全球商機。科技園公司將繼續發揮『創科生態圈協調者』（Ecosystem Orchestrator）的核心角色，在一國兩制優勢下，做好『引進來、走出去』，匯聚全球頂尖人才與企業，推動香港創科在國際舞台再創高峰。」

為期3天的展會匯聚超過25,000名與會者、300多位環球科技領袖、400多間參展商，以及250多名投資者與初創企業，為香港以至亞洲創科界打造高規格的國際交流平台。科技園公司管理層亦積極參與多場重點論壇及主題演講，積極與環球創科業界交流，分享香港的創科實力，鼓勵全球創科人才加入香港的創科生態圈。

香港科技園公司行政總裁黃秉修於首日主舞台發表題為「Unlocking Asia & Global Growth – HKSTP As the Launchpad for Global Tech」的主題演講；首席創科生態發展總監柯志成、首席物業及資產總監麥善鳴，以及人工智能與數據總監冼超舜博士分別於生命健康科技、智慧城市及人工智能專場發表主題演講，引領探討未來科技發展趨勢，推動全球創新交流。

為加強園區公司與環球創科業界的連繫，科技園公司亦於LEAP East 2026 展會前一天（7日）在香港科學園與 Minds by Animoca Brands 合辦「Build East: Agentic AI Demo Day and Tour」，邀請多位環球投資者及超過30間來自沙特KACST的初創公司到訪科學園，與科技園公司及園區初創交流，深入了解香港最大的創科生態圈，促進跨境合作與投資配對。

LEAP East 2026

日期：2026年7月8日至10日

地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳1及3

香港科技園公司展館編號：H1.Q30（展覽廳1香港館）