星島「2025年傑出領袖頒獎禮」 匯聚各界精英 特首李家超任主禮嘉賓

由星島主辦的「2025年傑出領袖選舉」頒獎典禮晚宴今晚（9日）假中環The Henderson隆重舉行，向六個不同組別的社會翹楚精英頒發「傑出領袖」獎項。行政長官李家超擔任主禮嘉賓，並向得獎者頒發獎項，現場冠蓋雲集，盛況空前。

李家超：智慧和創新是實現高質量發展重要元素

李家超致辭時表示，今年的傑出領袖選舉以「智動全球，博創非凡」為主題——「智慧」和「創新」，兩者都是香港實現高質量發展的重要元素，是政府致力實現的目標。他相信只要社會同心協力，凝聚香港人的「智慧」和「創新」，就能乘風破浪，邁向璀璨未來。

他表示，獲獎的傑出領袖和企業中，有積極履行社會責任的國際企業、投入香港創科工業的青年企業家，亦有推動香港中醫藥傳承的教育工作者，亦有在世界舞台展現香港魅力的演藝人才，以及確保盛事在世界級場地順利舉辦的幕後功臣。同時政府團隊擴展社區回收網絡、推廣「零廢堆填」的努力亦得到認同，鼓勵當局一同打造宜業宜居的綠色家園。

李家超又指，不同專業範疇的社會領袖，展現的才能和特質各有不同，但他們都有一個共通點，就是發揮香港人靈活識變、自強不息的成功基因，在行業中擔當領軍角色，以智慧、魄力和熱誠，帶領同業共乘國家發展的東風，用好香港的優勢，在世界變局中與時並進，續創輝煌。

郭英成：用好AI技術 有效結合傳統媒體

星島新聞集團主席郭英成致辭時表示，香港在特首李家超的帶領之下，政府改革日新月異、效率提高，認為香港的競爭力正逐步加強。他稱傳統媒體經營困難，要應用好人工智能（AI）技術，有效地結合傳統媒體，而星島在香港成立88周年，同時在美國、加拿大等國家都有分部，集團秉承公平、公正、真誠、真實報道，所以得到很多華人的支持，形容走到現在確實非常不容易。

蔡加讚宣布啟動「星島環球」戰略升級

星島新聞集團主席蔡加讚致辭時提到，中央港澳辦主任夏寶龍早前訪港考察結束時，向特首豎起大拇指，他認為這一舉動，既是對特區政府施政成效的肯定，更是對整個香港的點讚，而今屆獲獎的各位傑出領袖，以遠見、堅持與破局的勇氣，說明了香港依然是機遇處處。

他宣布，星島正式啟動「星島環球」戰略升級，集團將全面整合香港、內地、美加及歐洲的全球營運網絡，打造更加權威、專業、高效的國際傳播樞紐，帶動整體業務邁向高質量、高層次的全新發展階段。

蔡加讚提到，「說出香港真故事」是本次戰略升級的核心目標之一，在過去一年英文虎報《The Standard》脫胎換骨，成果斐然，不單止凝聚了海內外龐大的英語讀者群，更主動強化與各國駐港領事館及跨國商會的聯繫，築起權威多元的國際橋樑，讓全球看見真實、立體的香港，消除偏見，增進理解。

堅守媒體初心 牢記社會責任

在AI浪潮下，對於不少人關注記者會否被取代，他強調AI能夠大幅提升採編效率、優化生產流程，但是新聞的靈魂永遠在於「人」，專業把關、社會信任與人文關懷，都是冷冰冰的演算法無法創造出來，當虛假資訊橫行，客觀可靠的媒體品牌更加是彰顯無可替代的價值。

他指明年是香港回歸30周年的重要里程碑，面對當前複雜多變的全球局勢，香港更需堅守初心、保持戰略定力，充分發揮自身獨特優勢，站在全新的歷史起點，星島新聞集團將堅守媒體初心、牢記社會責任。他續稱，未來會繼續與特區政府以及社會各界攜手同行，凝心聚力，共創香港下一個30年的繁榮、穩定與輝煌。

多名政府官員及政商界人士出席典禮，包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、路政署署長邱國鼎等。

多支紀律部隊首長亦有參與晚宴，包括警務處處長周一鳴、入境事務處處長郭俊峯、海關關長陳子達、消防處處長楊恩健等。出席者還包括「2025年傑出領袖選舉」評審委員會委員陳振英、鄭志剛、譚允芝等。

記者：郭詠欣

今屆「傑出領袖選舉」獎項共分為六個組別，得獎者如下：