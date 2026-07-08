動漫節2026︱7.24開鑼 增兩展區規模歷年最大 日本人氣VTuber、聲優登場 即睇門票發售詳情！

「第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）」，將於2026年7月24日至28日於香港會議展覽中心舉行。今屆展場首度由展覽廳1及3擴展至展覽廳5，總面積增一成。大會匯聚逾200個參展商並新增兩大展區，同時推出全新門票安排，除本來已有的「動漫節快線門票」，更新增可直達Hall 3的「Hall 3門票」，兩者均限量發售。

限量發售「快線門票」及「直達Hall 3門票」

香港動漫電玩節大會表示，在人流管理方面，今年繼續採取穩妥的單向分流方案，觀眾由Hall 1進入，再到Hall 3，然後到Hall 5，最後離場，每個展館只可進入一次，不能回流。同時，今年除「動漫節快線門票」，更新增可直達Hall 3的「Hall 3門票」，兩者均限量發售，目的為「唔想大家等得咁辛苦！」希望更有效分流，大大縮短輪候時間。

大會表示，實體「ACGHK 全票」於7月10日起在指定7-11及OK便利店預售。「CosParadise 攝影師入場證」及「Cosplayer 登記證」於7月13日上午10時起在「ACGHK App」開始發售。現場售票處僅售賣旅客門票，請預先購票。

展場首度擴展至五號展館

大會續表示，因應海內外動漫迷增加，展場首次由展覽廳1及3（Hall 1 及 3）擴展至展覽廳5（Hall 5），總面積擴增一成至38,417平方米，可容納3.8萬人，較上屆（2025年）增加7,000人。今屆動漫節匯聚201個參展商及689位參展個人（包括潮玩設計師、漫畫家及本地同人等），規模為歷年之最。

設「發掘島」及「ComixPop」全新專區

今屆動漫節將新增兩個全新展區，「發掘島（Dig Dig Island）」及「ComixPop」。「發掘島（Dig Dig Island）」由著名動畫及玩具收藏家盧子英策劃，展銷來自世界各地的潮流及懷舊玩具、珍貴漫畫手稿與罕見人型Figure。

著名導演彭順將帶來上世紀50至80年代玩具藏品中的精選，如鐵皮太空玩具等；傳奇創作組合「鐵人兄弟」將呈獻「鐵人25周年專題展」，展出新舊鐵人作品，包括首件作品及最新創作，部分作品早已絕版，並發售倉庫珍寶；另外，世界健力士「怪誕城之夜」玩具精品收藏數量最高紀錄保持者黃耀強（William）將展出並發售部分珍藏精品。

可以「現場專享價」請心儀動漫大師即席揮毫

「ComixPop」策展人溫紹倫指出，「ComixPop」將帶同近40位本地漫畫大師及新力軍進駐展覽廳3，帶來新書、新畫作、原創周邊、盲卡和盲盒等，其中包括憑《失敗的我被放上了置物架》獲得日本國際漫畫賞銅獎的曹志豪，他形容展覽是「本地漫畫界武林大會」。現場特設「漫畫藝術廊」，展出漫畫家的珍貴原稿。在「你想點就點」環節中，粉絲可以「現場專享價」請心儀動漫大師即席揮毫。

日本人氣虛擬偶像組合成員等將空降舞台

大會今年在展覽廳3的「創天綜合同人祭」舞台之外，特別新增大會舞台，連同展覽廳1大舞台及名家舞台，合共設有四個舞台，活動包括「虛擬/聲優偶像見面會」、「潮巨匠藝術玩具展」、「創天綜同人祭」及「動漫Cosplay大賽2026」等。

在「虛擬/聲優偶像見面會」上，日本超人氣虛擬偶像組合 hololive VTuber「ししわた」（Shishiwata）成員角卷綿芽、獅白牡丹將首次空降主舞台。人氣聲優兼歌手上坂堇、代表作為《鬼滅之刃》時透無一郎的日本一線聲優河西健吾等亦將登場，與粉絲舉行見面會。

頂尖品牌攜限量新品強勢回歸

「潮巨匠藝術玩具展」則由兩大殿堂級大師——美國普普藝術巨匠 Ron English 及「韓國公仔教父」Coolrain，聯同47位外國設計師及6位香港本土優秀代表坐鎮。今年首創「藝術玩具放題展覽」（Art Toy Buffet Exhibition），展銷「全球唯一」的潮玩藝術品。

香港品牌玩具協會、HK3C、羚邦、雙陸、Hot Toys、Nintendo Switch 商品專門店「Assemble」等知名品牌攜限量產品強勢回歸。「Hot Toys」設有20,000呎展位打造「大型珍藏人偶展覽」，展出逾20款全球首度曝光的電影珍藏人偶，包括4.5米《蜘蛛俠：英雄重生》巨型場景連1:1蜘蛛俠雕塑。

梁中本料入場人流增加 完結確定具體增幅

被問及預期參與人數，大會行政總裁梁中本表示，隨中展場面積擴展，相信入場人流將會有所增加，惟具體增幅仍有待展覽完結後才能確定。

針對本屆門票加價5元，梁中本解釋因應成本上漲及香港整體價格上升，在無奈下作出的調整。他強調，加價後的門票價格與全球同類型動漫展相比依然非常便宜，因此大會及參展商均不擔心加價會對人流或生意額造成負面影響。他又指，「我諗四千多人一同Cosplay都係個紀錄」，有否上調空間視乎情況。

溫紹倫對IP產業感十分樂觀

溫紹倫表示，特區政府近年積極支持本地動漫業發展，透過「港漫動力」等扶持計劃協助年輕作家起步，作品已成功翻譯成多國語言並進軍歐洲市場。他指出，漫畫是IP產業的重要起點，未來若能結合人工智能（AI）技術轉化成動畫與影片，將能以更低成本、更高效率地將香港獨特文化推廣至全球。

至於香港知識產權（IP）產業的前景，溫紹倫認為漫畫一直是IP產業的重要起源。漫畫能以相對較低的成本研發故事及IP，讓本地和海外市場更容易認識這些新作品。對其未來發展趨勢感到十分樂觀。他指出，以往漫畫家主要期望作品能夠動畫化、推出劇場版或進行影視化改編；然而在未來，漫畫將作為起步點，透過與人工智能（AI）技術的合作與發展，更容易將漫畫作品轉化為動畫或影片等不同形式，並以多種語言推廣至世界各地。他深信，本地漫畫家的未來出路非常樂觀。

大會行政總裁梁中本。

「ComixPop」策展人溫紹倫。

參觀路線：

持 Hall 1 入場門票者：由 Hall 1 -> Hall 3 -> Hall 5 -> 離場。 持「Hall 3 門票」者：由 Hall 3 -> Hall 5 -> 離場。 每個展館只可進入一次，不能逆向回流。 展覽廳3及5每日上午11時開放。

第27屆香港動漫電玩節 (ACGHK 2026) 活動詳情：

* 日期：2026年7月24日（星期五）至27日（星期一）上午10時至晚上9時；7月28日（星期二）上午10時至晚上8時（提早閉館）

* 地點：香港會議展覽中心展覽廳Hall 1、Hall 3 及 Hall 5

門票種類 票價 入場時間及通道 可進場館 購票途徑 限量門票 備註 ACGHK 全票 $50 10:00起按指示排隊 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / 7-11 及 OK 便利店 / 01 空間 - 長者或傷健人士12:00起進場，長者需出示樂悠咭，每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同。 小童全票 $25 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / 01 空間 - 適用於 3至11歲（2歲或以下免費），須由 18歲或以上持票人士陪同（最多陪同 2位）。 動漫節快線門票 $150 10:30 直達 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app 7月24日至26日每日 6,000張；

7月27日 5,000張；

7月28日 4,000張 每人限購 4張，送變色鋁杯1個（數量有限，換完即止）。 旅客全票 $80 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / Bilibili / 現場售票處 - 須憑護照證明。 小童旅客全票 $25 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / Bilibili / 現場售票處 - 須憑護照證明，適用於 3至11歲（2歲或以下免費），須由 18歲或以上持票人士陪同（最多陪同 2位）。 Hall 3 全票 $30 11:00 3C 通道 Hall 3, 5 ACGHK app 每日限量 5,000張 可直達會場上層。 CosParadise 攝影師入場證 $220 11:00 5FG 通道 Hall 3, 5 ACGHK app 每日限量 600張 每人限實名購買指定日期入場證1張（每日 1張，最多 5張），可多次出入 Hall 3 及 5。 Cosplayer 登記證 $50 11:00 5FG 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app 每日限量 4,500張 每人限實名購買指定日期入場證1張（每日 1張，最多 5張），可多次出入 Hall 3 及 5（17:00後可直達上層 Hall 1 一次）。

記者：李健威

攝影：吳艷玲