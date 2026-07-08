紅山半島52號屋涉僭建 業主向審裁小組提上訴遭駁回 入稟申司法覆核

紅山半島52號屋的業主涉於獨立屋花園和天台僭建，被屋宇署發出清拆令。業主早前向建築物上訴審裁小組提出上訴，但被駁回。業主昨入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻上訴審裁小組的決定，指屋宇署發出清拆令前並未考慮到僭建物結構安全性，而審裁小組也認為署方必須向僭建物發出清拆令，但屋宇署依照《建築物條例》理應具有酌情權，因應安全性可以發出改動僭建物的命令、而非完全清拆。

申請人曾傳證人力證僭建物結構安全

司機覆核申請人為Bolitho Oliver Robert Morgan，其妻子Farlow Margaret Anne則被列為有利害關係人士；建議答辯人為建築物上訴審裁小組，而屋宇署署長亦被列為有利害關係人士。

入稟狀指，2023年9月暴雨下，紅山半島發生山泥傾瀉，屋宇署其後展開調查，並於同年12月向申請人發出清拆令。申請人在2024年2月就清拆令提出上訴，建築物上訴審裁小組今年3月展開聆訊。聆訊中，雙方不爭議涉事建築部分屬違例僭建，申請人傳召證人指出僭建物結構安全，而屋宇署證人則指出不論風險，署方均會針對違例僭建物發出清拆令。

上訴審裁小組今年5月駁回申請人的上訴，屋宇署也在今年6月發信要求申請人依命令清拆僭建物，否則會檢控申請人。

指審裁小組「一刀切」不理清拆僭建物風險

申請方提出，屋宇署受《建築物條例》約束，其職責包括確保建築物安全性，屋宇署理應可視乎僭建物的安全性而行使酌情權，除了下令清拆以外、亦可下令改動僭建物，但審裁小組駁回上訴的原因之一，卻是改動僭建物這選項從不存在。

申請方又舉例，如果告羅士打大廈存在違例僭建物，完全清拆僭建物會引致結構風險，相反輕微改動能夠維持結構安全，審裁小組「一刀切」的看法便意味着屋宇署沒有選擇，而只能清拆僭建物及導致樓宇被拆毀。

此外，申請方認為相關決定不合比例地侵犯到申請人的私有財產權，而相關權利受到《基本法》第6條及第105條所保障，雖然申請方不爭議屋宇署基於合法目的及安全緣故而執法，但屋宇署並未考慮僭建物安全性便發出清拆令，其做法並未與其合法目的達到合理連繫，而審裁小組駁回申請人上訴也並未考慮這方面。

申請人現要求推翻上訴審裁小組決定，並由新組成的審裁小組依法庭指示重新考慮上訴，以及其他法庭認為合適的濟助。

案件編號：HCAL1227/2026

法庭記者：王仁昌