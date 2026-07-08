涉使用虛假泊車證騙取泊車費 保險從業員被控使用虛假文書等3罪還押候訊

男保險從業員涉嫌於今年7月在屋苑停車場使用虛假泊車證，以騙取業主立案法團的泊車費用，被控使用虛假文書等3罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至9月16日，待警方進一步調查及向律政司索取法律意見，獲裁判官陳慧敏批准，期間被告還柙候訊。

52歲被告招耀偉，被控使用虛假文書、以欺騙手段取得財產及妨礙司法公正罪。控罪指招耀偉於2026年7月4日，在華員邨華禮閣停車場知道或相信有關虛假文書，即一張有效期至2026年12月31日、編號為112的停車場泊車證屬虛假，而使用該文書，意圖誘使華員邨業主立案法團及該上址職員接受該文書為真文書，因而作出或不作某些作為，以致對華員邨業主立案法團及該上址職員不利。

招另於同年3月19日與7月4日之間，在香港以欺騙手段，即展示一張虛假的泊車許可證，不誠實地取得「華員邨業主立案法團」的上述日期期間的停車費用，意圖永久剝奪「華員邨業主立案法團」的財產；及於同年7月5日，在華員邨華禮閣停車場妨礙司法公正，而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即從一輛私家車上取走一張編號為112的泊車許可證。

案件編號：WKCC3233/2026

本報記者