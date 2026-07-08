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善德基金會再造創舉 全港智能單車動力創舉接力挑戰120萬公里 喜迎香港回歸30周年

社會
更新時間：15:57 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:57 2026-07-08 HKT

為迎接明年香港回歸祖國30周年，善德基金會聯同Sun Life永明舉辦「Ride-To-Shine Hong Kong」」智能單車動力創舉，以「全民參與」為理念，目的是「轉化能量，全城發亮」，號召全港市民接力挑戰累積騎行120萬公里，距離相當於環繞地球30圈，象徵全香港市民迎接回歸祖國三十年。善德基金會主席藍國慶表示，今次智能單車盛事創舉凝聚社會各界力量， 寓意香港繼續同心同行、自強不息，共同創造更美好未來。

主席藍國慶再造創舉   推廣健康與環保生活

藍國慶指，活動希望向大眾推廣健康生活習慣外，更是宣揚環保意識，預計活動可以凝聚約 6,000 度實際電量，足以驅動一部電動車環繞地球一圈。他強調，基金會一直致力培育新世代領袖人才，舉辦多元化體育活動，除了磨練青年人毅力與紀律，亦鍛鍊他們勇於接受挑戰精神，正所謂「一人耕耘，一分收穫；眾人協力，十倍有成。」基金會希望引領青年人思維轉型，學識並肩作戰，從容駕馭瞬息萬變新時代帶來的挑戰與機遇。

這項盛事創舉將分為兩大部分，於本月21日至8月15日期間，在尖沙咀星光大道梳士巴利花園，設置100部智能單車供市民大眾一同挑戰，其後智能單車會移師至全港各區，供市民參與。除此之外，載有智能單車的「流動單車參與平台」宣傳車，於活動期間走訪全港18區以及大灣區城市，深入校園、社區、企業及大型公眾活動場地，讓更多市民能夠便捷參與，同時將運動、健康及正能量帶到社區每個角落，凝聚各界力量。 

活動終極目標是累積騎行120萬公里，距離相當於環繞地球30圈，象徵全港市民同心同行，喜迎回歸祖國三十載。為了廣泛傳遞這份正能量，主辦方特別邀請了香港體育學院、香港童軍總會及少年警訊等大型青年團體作為支持機構，鼓勵年輕一代積極參與。動力大使兼「亞洲車神」黃金寶亦呼籲，今次活動門檻非常親民，無論市民是「踩一公里還是踩一百米」都是一份支持，最重要的是大家一同參與完成壯舉，為社會注入正能量。

港隊名將分享實用騎行貼士

為了讓參與市民有更好體驗，多位單車名將也分享實用的騎行小貼士。香港男子公路單車運動員葉漢文建議，若平時較少運動的市民，在挑戰前應先留意智能單車的基礎設置是否舒適。在騎行策略上，前段應盡量保持均速前進，將體力留到最後階段再作衝刺。

此外，活動期間亦設有考驗意志的90分鐘耐力挑戰賽，於限時內達成累積總里數的首三名隊伍或參加者，將會獲邀出席今年十月一號的官方國慶活動。前單車港隊運動員仇多明特別提醒有意挑戰的市民，長時間的運動非常考驗體能與耐力，建議在挑戰前先吃適量食物，例如一隻香蕉來儲備能量。同時，由於騎行時間較長，市民在上車時務必將單車座位的高度調校至最適合自己的水平，以防止運動勞損。

活動同時設有10公里挑戰賽，大家可以「Tag and Share」形式廣邀家人朋友一同參加。

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