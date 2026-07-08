姜濤不小心駕駛、衝紅燈及無掛P牌扣滿15分 今起停牌3個月

MIRROR成員姜濤去年11月凌晨駕車時，因伸手向後座取帽，導致車輛撞上護欄。姜濤今年4月承認不小心駕駛傳票罪，被判罰款1000元。他另涉無掛「P牌」及「衝紅燈」而被罰款1200元。姜濤因此遭運輸署扣達15分，今於東區裁判法院處理「違例駕駛記分傳票」。姜濤無現身，由律師代表認罪。主任裁判官張志偉應運輸署申請，判姜濤停牌3個月。律師指姜濤遺失了駕駛執照，張官遂給予姜濤14日時間盡力尋找，若仍未能找到，則需在7月22日或之前交出車牌，或法庭作出宣誓。

姜濤P牌扣滿15分

姜濤因工作繁忙而未能應訊，由律師代表承認一項違例駕駛記分傳票。傳票指運輸署接獲指控，指姜濤身為駕駛執照的持有人，在香港於2025年8月11日至12月23日期間，所犯罪行被扣違例駕駛分數達15分。

姜濤早前由大律師代表承認一項不小心駕駛傳票罪，被判罰款1000元。案情指，姜濤於2025年11月28日凌晨約4時14分，沿堅道西行方向駕駛私家車，到達港島堅道48號對出時，姜濤未能適當控制其車輛，導致左車頭撞上護欄，車頭及護欄均損毀，惟無人傷亡。姜濤告知到場警員他正向後座伸手取帽，當時車輛正在移動，之後撞上護欄。據悉當時姜濤拒絕作任何警誡口供。

姜濤代表律師。汪旭峰攝

姜濤另以書面承認「沒有遵照交通燈的指示」及「駕駛沒有牢固地附上『P』字牌的車輛」，兩項傳票罪各罰款600元。兩罪均發生於2025年12月23日凌晨，堅尼地城城西路（西南行）與西祥街北交界的數碼衝紅燈攝影機，拍攝到一輛私家車沒在交通燈紅燈時停在白線前，而繼續駛過交界。調查發現姜濤為上述違例司機，他只持有「暫准駕駛執照」（俗稱「P牌」），而在相片中姜濤未在車尾位置掛上「P牌」。

官指姜濤遺失駕照須到法庭宣誓

張官關注姜濤遺失駕駛執照，辯方呈上報失紙，惟張官指出若被告遺失駕駛執照須親自到法庭宣誓。運輸署一方補充，署方與法庭未曾接受以報失紙作遺失紀錄。

張官明言，法庭不容許草率地報失，姜濤須到法庭宣誓。張官批准運輸署申請，頒令姜濤停牌3個月；另應辯方申請，要求姜濤於7月22日或之前遞交駕駛執照，或到法庭宣誓證明已盡力尋找。張官又提醒，若姜濤在停牌期間駕駛任何車輛，法庭不會姑息，可判處即時監禁。

案件編號：ESD142/2026；ESS7785-7786/2026、ESS7790/2026

法庭記者：雷璟怡