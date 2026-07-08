Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

在IG上邀約13歲男童發送裸照及肛交 男積犯認管有兒童色情物品等兩罪還柙7.22判刑

社會
更新時間：14:55 2026-07-08 HKT
發佈時間：14:55 2026-07-08 HKT

28歲無業男於2021年在社交媒體上主動邀約13歲男童發送裸照及肛交，更詢問男童的內褲顏色及下體狀態等，男童向YouTuber披露事件，警方拘捕被告後在其手機發現大量兒童色情照片及影片。無業男今（8日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認管有兒童色情物品等兩罪，控方透露被告有4項相類同定罪紀錄。暫委法官高偉雄關注，被告手機內影片中的兒童似乎年僅6至10歲，質疑被告是針對兒童性罪行的慣犯，並將案件押後至7月22日判刑，待索取背景報告、精神科及心理報告，期間須還柙小欖精神病治療中心看管。

28歲被告洪智聰，被控一項企圖促致未滿16歲的另一人以製作色情物品及一項管有兒童色情物品罪。控罪指，他於2021年7月3至11日，在香港企圖促致14歲的男童X製作色情物品，即以視像方式描劃X陰莖的照片；及在2021年8月26日，管有兒童色情物品，即在其流動電話內的666段片段和9張相片。

控方透露，被告另有4項定罪記錄，包括企圖製作兒童色情物品、管有兒童色情物品、發佈兒童色情物品及兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。辯方求情指，被告即時認罪，免卻了事主出庭作供，被告以已有無限悔意，明白監禁無可避免。

被告聲稱自己12歲 要求事主發送下體照片

案情指，被告於在2021年7月3日至5日期間，以名為「謝信知」的帳號，在Instagram上向14歲的男童X發送訊息，要求他裸聊及發送裸照，又問他年齡、內褲顏色及下體狀態等的事情。X意識到被告可能是戀童癖，並訛稱自己年僅10歲，被告則聲稱自己12歲。及後，X將事件告知YouTuber楊先生，並把楊提供的電話號碼交給被告。楊假扮X與被告對話，期間被告再度要求X發送下體照片，又質疑X已是14歲，楊遂以「X」的身份回應稱他13歲，並相約同年7月11日見面，指會到被告住所口交及肛交。

案發當日，被告前往九龍城區與X見面，楊隨即現身及質問被告，楊在被告離開後決定報案。至同年8月26日，被告被帶回警署協助調查，警方在其同意下檢查其手機，發現了666段兒童色情片段及9張兒童色情相片。同日被告被捕，並於警誡下承認對年約11至12歲的男童感興趣，亦有意觀看X的陰莖。被告另確認，手機內的淫褻物品均是從網上下載或從他人處獲得，當中顯示未成年兒童進行各種性行為，包括口交、肛交及手淫等。

案件編號：DCCC216/2025
本報記者


 

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
18分鐘前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
5小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
6小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
3小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
10小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
4小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
22小時前
70年代TVB花旦陳嘉儀罕現身 狀況與真實年齡截然不同 網民驚嘆歲月不催人：咁多年都冇變過
70年代TVB花旦陳嘉儀罕現身 狀況與真實年齡截然不同 網民驚嘆歲月不催人：咁多年都冇變過
影視圈
7小時前