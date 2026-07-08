在IG上邀約13歲男童發送裸照及肛交 男積犯認管有兒童色情物品等兩罪還柙7.22判刑

28歲無業男於2021年在社交媒體上主動邀約13歲男童發送裸照及肛交，更詢問男童的內褲顏色及下體狀態等，男童向YouTuber披露事件，警方拘捕被告後在其手機發現大量兒童色情照片及影片。無業男今（8日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認管有兒童色情物品等兩罪，控方透露被告有4項相類同定罪紀錄。暫委法官高偉雄關注，被告手機內影片中的兒童似乎年僅6至10歲，質疑被告是針對兒童性罪行的慣犯，並將案件押後至7月22日判刑，待索取背景報告、精神科及心理報告，期間須還柙小欖精神病治療中心看管。

28歲被告洪智聰，被控一項企圖促致未滿16歲的另一人以製作色情物品及一項管有兒童色情物品罪。控罪指，他於2021年7月3至11日，在香港企圖促致14歲的男童X製作色情物品，即以視像方式描劃X陰莖的照片；及在2021年8月26日，管有兒童色情物品，即在其流動電話內的666段片段和9張相片。

控方透露，被告另有4項定罪記錄，包括企圖製作兒童色情物品、管有兒童色情物品、發佈兒童色情物品及兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。辯方求情指，被告即時認罪，免卻了事主出庭作供，被告以已有無限悔意，明白監禁無可避免。

被告聲稱自己12歲 要求事主發送下體照片

案情指，被告於在2021年7月3日至5日期間，以名為「謝信知」的帳號，在Instagram上向14歲的男童X發送訊息，要求他裸聊及發送裸照，又問他年齡、內褲顏色及下體狀態等的事情。X意識到被告可能是戀童癖，並訛稱自己年僅10歲，被告則聲稱自己12歲。及後，X將事件告知YouTuber楊先生，並把楊提供的電話號碼交給被告。楊假扮X與被告對話，期間被告再度要求X發送下體照片，又質疑X已是14歲，楊遂以「X」的身份回應稱他13歲，並相約同年7月11日見面，指會到被告住所口交及肛交。

案發當日，被告前往九龍城區與X見面，楊隨即現身及質問被告，楊在被告離開後決定報案。至同年8月26日，被告被帶回警署協助調查，警方在其同意下檢查其手機，發現了666段兒童色情片段及9張兒童色情相片。同日被告被捕，並於警誡下承認對年約11至12歲的男童感興趣，亦有意觀看X的陰莖。被告另確認，手機內的淫褻物品均是從網上下載或從他人處獲得，當中顯示未成年兒童進行各種性行為，包括口交、肛交及手淫等。

案件編號：DCCC216/2025

本報記者



