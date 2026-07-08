港鐵扶手電梯安全運動啟動 影帝鄭則仕籲「則仕Do it、Just企定」

港鐵公司今日（8日）啟動本年度扶手電梯安全運動，公司今年特別邀請到影帝鄭則仕先生（Kent哥）拍攝宣傳短片，向乘客傳遞「則仕企定」心法，包括搭扶手電梯時「扶實企定、左右都要定」，以及帶大型物件就記得「搭𨋢有請」，希望大家為己為人，安全第一。

每年錄500多宗扶手電梯意外 6成涉行走失平衡及攜帶大型物件等

近年港鐵車站平均每年錄得約500多宗扶手電梯意外，當中約6成意外與乘客在電梯上行走而失平衡、被他人碰撞，以及攜帶大型物件有關，接近一半為長者乘客。為應對有關情況，公司的鐵路營運團隊已採取多管齊下的策略，從設施檢查、日常保養及安全教育等多方面，全面加強扶手電梯的安全管理。

在今日推出的全新宣傳短片中，運動造型上陣的Kent哥延續早前大熱的「則仕 Do it」精神，以輕快的節奏，提醒乘客使用扶手電梯時要「扶實企定」，攜帶大型物件或身體不適則應使用升降機或尋求職員協助。

港鐵扶手電梯安全運動今日（8日）舉行啟動禮。

Kent哥親授「則仕企定」提醒「扶實企定」

宣傳片今日在扶手電梯安全運動啟動禮中首播，公司邀請了來自鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會、明愛、東華三院、保良局、長者學苑及香港交通安全隊服務的逾100位長者出席，並由Kent哥親授「則仕企定」要訣。宣傳片亦會在車站資訊顯示屏、車廂電視及社交媒體等播出。

港鐵公司副總監—車務營運及本地鐵路李婉玲表示，港鐵一直以提供安全的鐵路服務為首要任務，並透過不同渠道推廣及宣傳鐵路安全訊息，包括舉辦學校講座和長者安全推廣活動，加強大眾的鐵路安全意識，呼籲大家為己為人，乘搭扶手電梯時「企定定」和「緊握扶手」，讓大家輕鬆安全出行。港鐵亦會應用創新科技，持續提升扶手電梯安全。

港鐵於部分電梯出口位置安裝鏡頭偵測外來物品

目前，港鐵於部分電梯出口位置安裝了鏡頭，當偵測到有外來物品會即時提醒站員處理，減低發生意外的機會，應用至今效果正面；公司亦利用大數據監察並分析扶手電梯意外，以便可於意外熱點加派職員協助乘客。

暑假將至，乘客出行或會較多，港鐵將於未來數星期加派穿著紅色背心的扶手電梯安全大使，於網絡內不同車站提醒乘客正確使用扶手電梯，並協助攜帶大型物件的乘客使用升降機。

另外，港鐵將於7月15日起至7月21日，在香港書展設立「港鐵安全體驗天地」主題攤位(3B-D02)，讓公眾透過互動遊戲，學習使用扶手電梯安全的知識，培養乘車有禮好行為等。參加者完成遊戲後，可獲得書展期間限定的精美紀念品，更有機會與鐵仔見面，一眾小朋友及鐵路迷萬勿錯過。