KOL女實習醫生被炒｜過去五年3人未能完成醫生實習「畢業即失業」 政府：鼓勵員工上報不當行為

明愛醫院KOL前女實習醫生「Angel」，因於社交平台上載工作期間的不當行為，以及隨之而來的一連串誠信風波，被醫管局解僱及被警方拘捕，引起公眾關注醫生操守問題。有議員於今日（8日）立法會大會，關注近年完成實習但未獲頒授經驗證明書或不獲註冊成為醫生的人數。

上年度35宗醫生紀律處分 按年增逾五成

醫衞局回應指，上年度（2025至26年度）醫管局錄得35宗關於實習醫生和駐院醫生，因為工作表現欠佳或者違反專業操守而被紀律處分的個案，按年大增逾五成。另外，在2021至22年度至2025至26年度期間，共有三名實習醫生因工作表現欠佳、行為不檢或者刑事罪行，而未能夠完成實習，從而無法註冊成為醫生。

醫生查閱病人管理系統資料 會完整保存存取紀錄

醫衞局指，醫管局對醫生的專業操守行為和紀律有極高的要求，所有公立醫院醫生，包括實習醫生、駐院醫生以至各級別的專科醫生都必須醫術與醫德兼備，時刻以病人福祉、私隱、安全以及服務作為最優先考慮。

提出口頭質詢的選委界何敬康關注醫管局有否恆常機制，監察其臨床醫療管理系統的查閱紀錄，並就異常查閱行為設立內部通報機制。局方表示，當局對於臨床醫療管理系統的使用是由五大層面嚴格把關，所有員工必須先完成私隱培訓課程，方可申請開通系統帳戶。帳戶申請須經部門主管審批。他續指，系統按使用者的工作需要，分配不同的功能權限。同時，系統會完整保存存取紀錄，確保每一項操作均可追溯，強化問責機制。

另外，當使用者試圖進入限制存取資料區時，系統會提示並強制要求輸入查閱原因，並提醒該次存取行為將接受審核，醫管局會定期檢視系統帳戶、用戶權限及使用紀錄，並透過早期事故通報及人事通報機制，及時接收異常提示個案，醫管局持續加強系統保安措施確保所有資料的保密性及安全性。

前實習女醫生「Angel」，涉不誠實使用電腦被捕。資料圖片

「考的分數不一定與專業操守有直接關係」

選委界陳凱欣表示，實習醫生、駐院醫生因為一些嚴重不當行為，除了口頭警告和書面警告之外，嚴重的甚至會解僱，關注涉事的部門主管、病房管理層會否有相關的口頭警告或書面警告。

醫衞局表示，每一個實習醫生由大學培訓後，會到醫管局進行工作培訓，每一個輪轉只是三個月，負責培訓的資深醫生會盡力去引導他們，強調「喺呢方面，我會覺得呢啲資深醫生已經盡咗佢哋嘅責任，而呢個實習醫生唔能夠完成培訓，唔應該去懲罰呢啲資深醫生。」

針對近日有實習醫生及住院醫生的個別不當行為。醫衞局表示，有關行為不理想，應受到譴責，涉事的實習醫生及住院醫生已被解僱。醫衞局強調，醫院為24小時運作機構，個別行為若未被察覺或當事人未主動報告，可能難以發現，因此鼓勵員工主動上報，以期不斷提升專業水平。局方指，醫科是受學生歡迎的科目，「但考的分數不一定與專業操守有直接關係」。

記者：黃子龍