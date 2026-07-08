每日雜誌丨暑假維修敲警鐘 風險多評估防「毒課室」 建築界：工程必釋甲醛揮發性有機化合物

近月有小學進行天台防水工程後，逾30名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等情況，加強學界警惕。有中學校長稱，學界有查證建材規格的認知，但未具判別的專業能力，主要依賴承建商、工程顧問及認可人士確認物料符合標準。暑假將至，不少學校將進行修葺，有建築界人士指，相關防水工程必定會釋出甲醛和揮發性有機化合物（VOC），校方可要求承建商進行風險評估，了解工程期間會否釋出揮發性和刺激性氣體，另可聘請空氣質量測量機構，在開學前檢測和潔淨空氣，預防「毒課室」再現。

暑假是學校進行修繕或裝修工程的旺季，一般牽涉較大型的翻新工程，例如課室改建、球場地坪重做或天面防水等。在2026至2027學年，有825間資助學校獲批大規模修葺工程，大部分工程會在今年暑假期間進行。

5月底，有直資小學進行天台防水工程後，逾30名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等情況。有家長懷疑因為天氣炎熱，學生在侷促及充滿油漆氣味的環境上課，導致身體不適，聯署要求校方正視。教育局回覆傳媒查詢指，已向涉事學校了解，強調該次工程所採用的防水物料，為「政府認可及批准使用的標準建築材料」；學校事後已採取措施以保障師生健康，局方亦提醒學校，在日後開展工程前做好風險評估。

香港裝修監察協會副會長李俊輝指，重鋪天台的防水工程，普遍流程為先拆除現有天面階磚、英泥沙保護層、保溫層、防水層及抓坡層，及後重做抓坡層，塗上防水物料，待乾涸後進行「試水」測試。通過測試後，工人會用英泥沙澆注保護層，並鋪上隔熱板，再用英泥沙澆注抓坡層，最後按需要鋪上天面磚或防滑磁磚。他說，天面防水工程一般使用以瀝青為基材的「改性物料」作為防水塗層，近年也會使用聚氨酯（PU）物料，取決於顧問公司在審核材料時的決定。

有業內人士指出，一般天台防水物料釋出污染物的濃度有限，加上天台屬開放空間，產生污染源致學生不適的機會很微。香港工程裝飾商會會長、特許測量師呂迪祈說，任何涉及化學物質的程序，如建設防水塗層，必定會釋出甲醛和揮發性物質，而在戶外地方施工，普遍只能等待該處自行風乾，不會特意加設臨時上蓋罩住地面，再噴上抑壓VOC的物料。

建設防水塗層必定會釋出甲醛和揮發性物質。 新華社

有學校早年受黑雨影響，天台花圃遭雨水淹浸。 受訪者提供

學校管理層未必具判別力

據了解，政府資助學校（津校）和直資學校進行修繕工程，招標程序截然不同。若屬小規模工程，津校會先向教育局申請撥款，再自行招標，工程公司承接工程後，會跟從建築署的《建築物的一般規格》選料；獲教育局批核的大規模及緊急修葺工程，會由教育局委聘的承辦商進行，並由工程顧問監督，承辦商需按工程合約要求，提交物料規格及證明予顧問審批。

香港教育工作者工會創會及榮譽主席黃建豪坦言，教育界知道要查證建材技術規格，但學校管理層未必具備逐一判別的專業能力，實務上主要依賴承建商、工程顧問及認可人士確認物料符合政府標準。另有中學校長稱，部分承辦商未有履行監工責任，學校只能自行監督。

老牌公司投標不在意品質

裝修教育平台「裝修學院」的校長鄧世民直言，不少老牌公司投得工程後外判，不在意工程品質，「只要不影響日後中標便得過且過，學校敢怒不敢言。」他又指，部分學校工程「判上判」，導致承包商的利潤降低，而相關公司採用的建材品質參差，部分選擇於內地網購天台防漏物料，缺乏安全認證。另有建築界人士盼望，有關部門能在《一般規格》以外撰寫專為學校工程而設的建材規格，供業界參考。

要確保校內在工程後沒有殘留有害物質，李俊輝說，較可行的辦法是校方要求承建商進行風險評估，了解在工程期間使用的物料，有否揮發性和會否釋出刺激性氣體。他續說，「粉塵控制」也是近年較關注的題目，不僅要顧及源頭，也要顧及揮發物、刺激性氣體或粉塵有否殘留於校舍內或空調系統中，「進行充分的風險評估，以盡早作出預防措施。」他補充，學校亦可聘請專業的空氣質量測量機構，在開學前檢測及潔淨空氣。

黃建豪補充，教育局現行指引主要強調源頭控制（如選用低排放建材）、施工期間管理及工程後通風處理，並未規定所有工程必須提交相關檢測報告；學校可按工程性質及風險評估，參考環境保護署《學校室內空氣質素管理指引》內的標準，自行安排檢測並保存報告。 他又言，教育局亦建議學界應盡量在假期、周末或使用者不在校時施工，並以圍封、隔離及清理等方法減少污染物擴散。

學校可要求承建商進行風險評估，預防「毒課室」再現。

粉塵易殘留校舍空調系統

教育局發言人回覆指，資助學校獲教育局批核的大規模修葺及緊急修葺工程，會由教育局委聘的承辦商進行，並由工程顧問監督，承辦商須按工程合約要求提交物料規格及證明予工程顧問審批；至於資助學校自行進行的工程，則由學校負責監督。局方續說，如工程涉及改善及擴建工程，包括結構性的改動及改建工程，必須事先獲得教育局批准；當建議的工程在建築物條例下並非豁免工程，例如涉及校舍結構或影響逃生途徑的安排時，法團校董會/校董會應先取得房屋局轄下之獨立審查組（屋邨學校適用）或屋宇署（非屋邨學校適用）的批准。

因應相關政府部門的意見，學校須於有需要時遞交補充資料，以確保工程符合安全及相關政府部門的要求。如有疑問，學校應向認可人士尋求專業意見。學校應在取得教育局常任秘書長批准後，方可開展工程。該等改善及擴建工程完成後，學校須把竣工後的圖則/紀錄送交教育局備案。

學校可在開學前檢測空氣質量。

學校工程分三類 教育局支援大維修

教育局按工程性質及規模，為工程分類，分為「小型維修」、「緊急修葺」及「大規模修葺/改建」工程3類。

香港教育工作者工會創會及榮譽主席黃建豪說，「小型維修」如局部補牆或簡單油漆工程，通常毋須事前向教育局作書面通報，惟學校須妥善保存相關合約文件及建材證明，並於工程完成後在校舍保養紀錄中備存，以供教育局日後巡查時查閱。

至於「緊急修葺」工程，如水管爆裂、供電系統故障等，學校可經電話聯絡教育局委聘的工程顧問安排緊急維修，並透過校舍保養互動終端（SMART）系統遞交正式申請。

教育局回覆指，局方會透過年度大規模修葺工程機制及緊急修葺工程機制，為資助學校（包括特殊學校）提供校舍保養及修葺方面的支援，工程涵蓋的範疇除涉及修葺損壞的設施外，亦會為學校改善校舍設施，包括重鋪電線、更換照明系統及空調裝置、改善通風系統、重鋪球場地台、翻新內外牆及房間、更換天面防水層、閘門和窗戶等。局方約在每年4月至5月發出通函，邀請各資助學校就下一財政年度擬進行的大規模修葺工程項目提出申請，申請的審批結果一般在翌年4月公布。

10年前，內地多所學校出現毒塑膠跑道，導致大批學生不適，家長在校門前抗議。 網上圖片

內地屢爆事故 學生頭暈流鼻血

內地近年屢有學校進行裝修工程後，疑因甲醛超標而形成「毒教室」，致多名學生不適。

2018年，山東濟南有過百名小學生遷至新校舍後，出現流鼻血、咳嗽、頭暈和嘔吐等症狀，有家長質疑與該校操場鋪設釋出濃烈塑膠氣味的跑道有關，無奈當地教育局表示，對學校做過5次環保檢測皆屬及格，校方亦有環保檢測及格報告，在網上掀起熱話。

2023年，重慶有小學完成暑期裝修後，因甲醛超標導致停課。多名學生自9月開學後，出現流鼻血、肚痛、咳嗽、頭暈和喉嚨痛等情況，更聲稱教室內有一股「刺鼻的味道」。校方事後停課跟進，先安排受影響的學生轉到另一課室上課，再拆除改造項目，並委託專業機構測試教室空氣質量，待全數檢測及格，才安排學生回到原有課室上課。

記者：仇凱瑭