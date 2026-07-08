男子涉商會晚宴後姦女會員 事主供稱當晚飲用6杯紅白酒及大半支威士忌

2023年香港國際青年商會晚宴後，一眾會員到卡拉OK續聚飲酒作樂，29歲女會員飲用大量酒精，回到酒店房間留宿一晚，期間涉遭協助她搬行李的30歲男會員入房強姦。男會員否認一項強姦罪，女事主出庭供稱，她當晚飲用約6杯紅酒及白酒，以及大半支威士忌酒，醉酒至步履不穩，難以走直線，一直需由女友人攙扶。

X邀請被告出席城巿女青商會就職典禮

現年33歲男被告何立燊否認於2023年9月25日，在尖沙咀龍堡國際賓館1639號房強姦女子X。二人同為香港國際青年商會會員，但隸屬不同分會，男被告何立燊隸屬騰龍青年商會，女事主X隸屬城市女青年商會。

X今在屏風後作供稱，她從事保險業，為城市女青年商會會員，曾在2023年1月與被告發訊息聯絡，邀請被告出席城市女青年商會就職典禮。2023年9月24日晚上香港國際青年商會舉行晚宴及頒獎禮，21個分會會員均出席，她得知宴會或會延續至夜深，便與另一女子合資預約一間酒店房間，方便相熟女會員在酒店房內化妝、更衣及休息。X自行保管2張酒店房卡，其他女會員有需要使用房間時便會聯絡X。

X酒後由女友人與被告送返酒店休息

晚宴完結後，她與數名女會員回酒店房間更衣，21個分會的會員到尖沙咀港晶中心Neway延續聚會，每個分會有獨立房間，每間房最多供15人使用，每個分會會到不同分會的房間敬酒，各人由約凌晨1時逗留至凌晨5時。X在晚宴時飲用紅酒白酒約5至6杯，在Neway則飲用了3分2支威士忌酒，醉酒至步伐不穩，難以走直線，女友人L一直扶X走路並送X回酒店。

X指途中兩人遇到一名女會友及被告，該女會友建議被告協助X搬運裝滿玻璃獎杯及獎牌的沉重行李箱，順道送X回酒店休息。被告便與X及L乘的士回酒店。

案件編號：HCCC163/2024

法庭記者：劉曉曦