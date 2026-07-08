啟德體育園已辦逾60場大型體育盛事及演唱會 羅淑佩：有效帶動周邊消費及就業

有立法會議員關注香港推動旅遊業高質量發展。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，盛事經濟效益不應只以旅客是否過夜作為單一衡量，即使部分旅客即日往返，亦會在交通、餐飲及體驗活動方面產生實質消費，帶動整體產業鏈發展。她續稱，啟德體育園自去年啟用以來為「盛事+旅遊」帶來關鍵突破，主場館至今舉辦超過60場大型體育盛事及演唱會，吸引逾240萬觀眾，有效帶動周邊消費及就業，為本地經濟注入實質動力。

旅客消費模式轉向文化及體驗

她又稱，旅客消費模式已由以往偏重購物轉向文化及體驗，近年留宿旅客及即日旅客的人均消費分別維持在5000元及1000元以上，去年留宿旅客人均消費由2024年的5490元微升至5503元，預計今年略升至5530元；即日旅客人均消費由2024年的1235元調整至去年的1139元，預計今年維持相若水平。

她續稱，雖然部分訪港旅客未有留港過夜，但仍會產生消費，以啟德體育園為例，每次活動可創造近一萬個臨時職位，實際經濟貢獻遠超門票收入及旅客的消費，故因應旅客出行模式轉變，當局以「盛事+」策略推動高質量旅遊發展，將大型盛事升級為跨時段、跨地區的主題體驗，延長旅客留港時間並擴闊消費場景。

林偉全關注能否主動對接外資「拆牆鬆綁」

提出質詢的商界（第一）林偉全關注，能否在港發展類似印尼峇里島的度假勝地，在離島興建多些7星級酒店，當局能否主動對接外資及為他們「拆牆鬆綁」。羅淑佩表示，對此政府感到非常鼓舞，正等待相關計劃書，如有具體計劃，政府願意聆聽及拆牆鬆綁。

記者：郭詠欣

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