機艙「突發保安事件」去年達38宗 按年暴增一倍 主要涉襲擊、擾亂秩序 政府解畫：近年航班數目增多

飛機航班上，不時發生乘客之間，甚至與機組人員的言語爭執、繼而肢體衝突。運輸及物流局回覆立法會議員書面質詢時表示，民航處去年接獲客艙內發生突發保安事件的個案達38宗，較前年的19宗翻倍，指個案主要包括襲擊和其他擾亂秩序行為。當局解釋，隨着近年飛機航班數目增多，2025年各類事故的通報數目較往年有所增加。

在處理突發保安事件方面，當局指，根據《香港航空保安計劃》，本地航空公司須確保機組人員已接受航空保安措施的訓練及評核，其中訓練內容包括判別機上突發保安事件的嚴重程度、機組人員之間的溝通和協調、適當的自衛應對，以及處理難受管束乘客等措施，以確保各類機上突發保安事件均能得到妥善和即時的處理。

就航空保安事件，當局表示，航空公司必須根據《航空保安規例》(第494A章)第20條向民航處報告。民航處在接獲有關報告後亦會隨即進行審視，並在有需要時與航空公司作適當跟進。

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提出質詢的工聯會立法會議員鄧家彪亦關注，本地航空公司有否為機組人員提供足夠的精神健康輔導和支援。運物局局長陳美寶回覆指，各本地航空公司一般已採取不同措施支援其僱員，包括機組人員的精神健康，例如簽署《精神健康職場約章》、舉辦推廣活動、提供員工支援組及熱線等。

另外，為提升僱主和僱員在處理工作壓力和精神健康問題方面的認知和能力，勞工處和職業安全健康局不時舉辦有關工作壓力和精神健康的講座及宣傳活動。同時，勞工處和職安局亦編制了有關管理工作壓力的資訊刊物，提供適用於個人及機構層面在處理工作壓力和預防精神健康問題的實用方法。