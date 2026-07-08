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西醫戴港盛涉濫發過千張免針紙 診所姑娘指戴無具體指示免針紙簽發理由：「叫我任剔」

社會
更新時間：12:13 2026-07-08 HKT
發佈時間：12:13 2026-07-08 HKT

76歲註冊男西醫戴港盛涉嫌向病人濫發過千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與另一名女商人同被控1項不誠實取用電腦罪，戴港盛另再被控洗黑錢等合共17罪，2名被告否認控罪受審。時任診所姑娘今早於區域法院作供指，不清楚同場女商人具體工作內容。診所姑娘坦言不知道簽發「免針紙」有何條件，「免針紙」簽發理由中戴港盛「冇講剔邊度」、「叫我任剔」，沒有具體指示。

控方傳召時任診所姑娘李佩欣作供，李佩欣交代曾收到律政司免予起訴書，當中指若在庭上如實作供，不會被起訴。畢業於內地大學護理系的李佩欣，2022年初經人介紹入職擔任診所姑娘，李指日常只負責聯絡預約病人，收費與配藥皆由被告戴港盛親自處理。次被告「楊博士」楊璦瞳案發時亦在診所內工作，惟不同場，楊璦瞳會另行與戴港盛溝通，故李不清楚楊璦瞳具體工作內容，2022年2月10日楊璦瞳開設WhatsApp群組，加入戴港盛及李佩欣等，用於溝通工作。

李佩欣解釋案發時工作流程，先核對病人身份，紀錄個人資料，病人進房診症時，李便將病人資料輸入醫健通系統，剔選表格選項後儲存並打印「免針紙」，其後再與病人核對內容後交予對方。李佩欣指不知道簽發「免針紙」有何條件，「免針紙」簽發理由中戴港盛「冇講剔邊度」、「叫我任剔」、「亂剔都得」，李亦不明白選項內容，「唔知選項點揀⋯⋯唔清楚有咩準則」，戴港盛沒有具體指示，至於選擇有效期方面，李表示已經沒有印象。

案件編號：DCCC1239/2023
法庭記者：陳子豪

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