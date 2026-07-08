麥當勞內偷食客手機 無業慣犯認盜竊罪入獄7個月

中年無業漢去年10月在將軍澳的麥當勞內，趁鄰座六旬漢睡覺時，偷走對方放在桌上的Vivo手機後轉售他人，被捕後在警誡下承認因一時貪心而犯案。無業漢早前承認盜竊罪，裁判官劉淑嫻今早在觀塘裁判法院判刑時，強調被告「趁事主瞓咗覺嘅時候攞佢電話，近乎扒竊」，被告亦有7次類同的刑事定罪紀錄，考慮本案存在延誤等因素，終判處被告監禁7個月。

求情稱已洗心革面不再重犯

辯方引述背景報告指，被告之前的每月支出包括足球賭博，被告自2010年與相戀7年的女友分手後一蹶不振，因感情糾紛而出現陰霾，終日留在家中，沒有外出工作。辯方另透露，被告在去年10月因另一宗案件被判處監禁，而本案亦發生於去年10月，惟本案出現延誤導致未能將兩案一併處理量刑。而被告在先前案件出獄後已洗心革面，沒有遊手好閒，報讀了培訓局的課程，積極面對自己的問題，望能盡快投職社會。被告亦表示會處理其情感及抑鬱的問題，不會再犯下盜竊事件，而被告亦賠償事主1,000元，望法庭考慮判處緩刑。

45歲被告梁文狄，承認於2025年10月29日，在將軍澳寶琳北路18號寶林商場地下麥當勞內偷竊一部黑色Vivo手提電話，型號Y100，價值港幣1000元，而上述物品為陳姓男子的財產。

趁鄰座食客入睡偷走手機轉售

案情指，60歲男事主案發當日於寶林商場的麥當勞內睡覺，其後發現自己放在桌上的Vivo手機遺失，故報警處理。警方翻查閉路電視顯示，當日清晨3時許，被告坐在距離事主約4米外，約4分鐘後，被告見事主將手機放在桌上，於是坐近事主，其後取走其手機，並離開該處。同年11月7日被捕，被告被捕後在警誡下承認自己因一時貪心而犯案，被盜手機已賣給一名不知名人士。控方早前另為事主申請1,000元賠償令，獲劉官批准。

案件編號：KTCC867/2026

法庭記者：黃巧兒