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香港律師會辦大灣區交流團圓滿結束 湯文龍與學生交流互動 奧運體操冠軍李小鵬爐邊對談

社會
更新時間：11:18 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:18 2026-07-08 HKT

香港律師會旗艦青年法治教育項目，「青Teen講場」2026大灣區「識法」交流團上周六（4日）一連兩日在深圳前海圓滿結束。

香港律師會昨（7日）於社交平台上載影片，回顧為期兩天的交流行程花絮，包括律師會會長湯文龍在開幕致辭時勉勵同學，在兩天的學習旅程中要勇於發問及保持好奇心，並以專業精神和誠信品格迎接未來挑戰。他強調，才華與知識固然能助人叩開機遇之門及拓展發展之路，但唯有恪守誠信，方能贏得他人長久而堅實的信任。

交流團開幕式又邀請到奧運體操冠軍李小鵬進行爐邊對談，與一眾青年分享其奮鬥歷程。

片中可見湯文龍帶領近65名來自香港本地及國際學校的中學生，與20名深圳國際學校學生共同交流，又一齊玩遊戲，打成一片，氣氛熱鬧又融洽。

「青Teen講場」為香港律師會自2009年創立的年度旗艦青年法治教育項目，旨在透過互動學習、討論及模擬法庭等形式，培養青少年知法、守法及關心社會的意識。自2024年起，該項目增設兩日英語大灣區「識法」交流團，今年活動踏入第三年，行程更趨豐富。
 

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