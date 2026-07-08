「希愈生殖」撈亂胚胎活檢樣本 議員批雙重延遲 促盡快修例堵通報漏洞

「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本出錯事故，懷疑涉及人為及刑事因素，已即時暫停該中心14項服務，並且報警處理。兩位立法會議員陳凱欣及林琳均高度關注事件，批評通報機制存在漏洞，是「雙重延遲」，促請當局盡快修例檢討及修正相關法規。

立法會議員陳凱欣今（8日）在電台節目表示，雖然事件只是送檢的胚胎樣本出錯，胚胎並未被調亂，但樣本混淆的後果極為嚴重。若健康的胚胎被誤判為有遺傳問題，或不健康的胚胎被誤判為正常並植入母體，將大大增加流產風險及影響胎兒發育。

若能立即通報可阻止第二宗個案發生

至於中心責任問題，陳凱欣批評該中心在通報上出現「雙重延遲」。中大實驗室早於5月26日及6月4日已先後將兩宗異常個案通知中心，惟中心竟遲至6月17日才向管理局通報，其後更延至7月3日才透過管理局（人類生殖科技管理局）轉報衞生署，涉嫌違反24小時內通報重大風險事件的規定。她質疑，若中心接獲首宗報告後及時徹查並暫停服務，或能阻止6月4日第二宗個案發生。

通報責任仍有不清晰之處

陳凱欣認為，事件反映該中心不止前線員工有問題，管理方面對於要向什麼相關機構通報都不清楚，很明顯制度存在漏洞，該中心同時持有人類生殖科技管理局發出的牌照，及衞生署日間醫療中心兩個牌照，理應清楚通報責任，惟現時《人類生殖科技管理局實務守則》對於醫療中心通報時限，未有詳細具體的硬性規定，認為當局必須盡快檢討及修正相關法規，令其更加清晰。

林琳促設「雙線通報」及「雙重核對」

曾以輔助生育技術誕下子女的立法會議員林琳坦言對事件感到十分震驚，胚胎出錯對所有進行人工受孕父母而言是「最大驚嚇」，雖然是單一事件只涉及單一機構，但難免會動搖市民對本港生殖醫療服務的信心。她在商台節目補充，作為使用輔助生育技術的父母，最害怕的就是子女被調亂，很多人都要「第一時間檢視返自己個仔」，但笑言幸好其兒子長得跟其丈夫一模一樣，不怕有此問題，但她指使用該公司服務的家長一定人心惶惶。

針對通報機制的缺失，林琳建議政府應收緊法規，規定持雙重牌照的機構在發生重大事故時，必須採用「雙線同步通報」機制，並強調機構應「查還查，報還報，出現咁重大嘅事件，應該通報咗先，再去查邊方面發生事故，而唔係話我自己發生咗問題，慢慢查查吓先，再睇吓去報唔報」。在實務操作上，她建議實驗室處理胚胎等敏感樣本時，必須引入「雙重核對（Double Check）」制度，由兩名職員（如操作員加主管級人員）共同核實，以雙重保險監管，防止類似出錯。她認為，管理局應該未來要加強把關，做好監管制度。

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