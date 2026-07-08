昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會 人氣歌手陸續登場 暑假八日夜航 昂坪市集化身霓虹燈大道

昂坪360二十周年慶祝活動不斷為賓客帶來無限驚喜，由7月24日起限定八天的纜車夜航日，於昂坪市集舉行「昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會」，多位人氣歌手將輪流登場，以澎湃音樂力量點亮昂坪夜空。

演出陣容率先曝光

人氣歌手馮允謙、雲浩影、Lester Lam打頭陣 林奕匡、黃妍接力登場

昂坪夜空下與人氣歌手零距離接觸

昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會，將於八個纜車夜航晚上在昂坪市集盛大舉行。夜航日期為7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，纜車將延長營運至晚上10時（昂坪最後登車時間為晚上9時30分）。

打頭陣的7月24日晚上，由人氣歌手馮允謙、雲浩影、Lester Lam攜手獻唱；7月25日晚上則由林奕匡與黃妍接力登場，以溫柔細膩的歌聲陪伴賓客，其餘六晚的歌手陣容即將於昂坪360官方網站及叱咤903各大平台公布，請密切留意。

昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會，將於八個纜車夜航晚上在昂坪市集盛大舉行。

戶外音樂會由叱咤903 DJ主持，歌手除了獻唱多首流行曲外，當中更會演繹經典廣東歌，並與台下觀眾互動，每場全長約一小時，不設劃位，以自由企位形式進行，營造與歌手零距離的熾熱氣氛。

昂坪市集代身霓虹燈大道 天壇大佛將亮燈

退役纜車車廂首次「落地」，配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景。

除了參與音樂會，入夜後的昂坪市集亦正上演連串精彩活動。退役纜車車廂首次「落地」，配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景，成為絕佳「打卡」熱點 。

昂坪市集大道亦重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。

昂坪市集大道亦重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。

而昂坪市集大道亦重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色，在璀璨奪目的燈光映照下，帶大家瞬間穿梭時空，重溫昔日老香港的獨特情懷。

昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹燈佈置。

天壇大佛亦會於八日夜航期間亮燈。

昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹燈佈置，倍添浪漫氣氛。同時，天壇大佛亦會於八日夜航期間亮燈，為賓客創造難得一遇的打卡機會！

昂坪市集食肆及商戶亦會配合延長開放時間，賓客可以於市集逾十間食肆，以$20解鎖優惠，享用小食、飲品及雪糕等。

夜航門票來回票價$100起 另加$60 可獲小食券兩張

兼送「叱咤903星空下音樂會」入場憑證

獲參與即抽即獎機會 頭獎雙人來回機票

夜航門票成人來回票價港幣$200，長者及小童港幣$100。

另加$60 可獲小食券兩張，兼送「叱咤903星空下音樂會」入場憑證。

夜航門票成人來回票價港幣$200，長者及小童港幣$100。而另加$60 可獲小食券兩張，兼送「叱咤903星空下音樂會」入場憑證。一程體驗黃昏日落美景，一程感受大嶼山夜景魅力，遠眺晚上配合亮燈的天壇大佛、機場全景及港珠澳大橋，並參與音樂會，為賓客帶來前所未有的盛夏狂歡體驗。

為將慶典氣氛推向高峰，昂坪360於7月24日至8月16日期間推出「昂坪360二十周年即抽即獎」。凡於推廣期內購買來回纜車門票，並於旅程中至少乘搭一程水晶車廂或全景纜車的賓客，即可自動獲得抽獎資格一次，獎品超過4萬份，總值超過港幣200萬元，包括國泰航空雙人來回經濟艙機票，iPhone 及iPad等，人人有獎，驚喜不絕。

若賓客希望從早上玩到晚上，可選擇在購買一般纜車門票後，再以港幣$100超值加購夜航體驗，讓全日玩樂無間斷。霓虹燈展覽搭配現場音樂會，讓賓客在光影與旋律交織中，體驗日與夜截然不同的動人魅力。

購票連結：

http://bit.ly/4eRao9Y

昂坪360二十周年呈獻：叱咤903 星空下音樂會 日子： 2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日 時間： 晚上8時15分至9時15分 （7月24日）

晚上7時30分至8時30分（其他7個指定日子） 參與歌手： 7月24日：馮允謙、雲浩影、Lester Lam

7月25日：林奕匡、黃妍 其餘日子的歌手名單即將於昂坪360官方網站及叱咤903各大平台公布 地點： 昂坪市集涼亭前

昂坪360二十周年即抽即獎 日期： 2026年7月24日至8月16日 時間： 上午11時至下午5時；

上午11時至晚上9時（只限2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日） 地點： 昂坪市集360旅遊資訊中心 內容： 凡於推廣期內購買來回纜車門票，並於旅程中至少乘搭一程水晶車廂或全景纜車的賓客，即可自動獲得抽獎資格一次，獎品超過4萬份，總值超過港幣200萬元 獎品： 頭獎x 2: 國泰航空雙人來回經濟艙機票乙套 (亞洲任何航點)

二獎 x 1: Apple iPhone 17 256G - 黑色 乙部

三獎x 1: Apple iPad Air 11“ Wifi 版 128GB - 太空灰 乙部



及其他豐富禮品，詳情可瀏覽昂坪360官方網頁 *推廣生意的競賽牌照號碼：61531 (只適用於抽獎)