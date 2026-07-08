昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會 人氣歌手陸續登場 暑假八日夜航 昂坪市集化身霓虹燈大道
發佈時間：14:00 2026-07-08 HKT
昂坪360二十周年慶祝活動不斷為賓客帶來無限驚喜，由7月24日起限定八天的纜車夜航日，於昂坪市集舉行「昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會」，多位人氣歌手將輪流登場，以澎湃音樂力量點亮昂坪夜空。
演出陣容率先曝光
人氣歌手馮允謙、雲浩影、Lester Lam打頭陣 林奕匡、黃妍接力登場
昂坪夜空下與人氣歌手零距離接觸
昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會，將於八個纜車夜航晚上在昂坪市集盛大舉行。夜航日期為7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，纜車將延長營運至晚上10時（昂坪最後登車時間為晚上9時30分）。
打頭陣的7月24日晚上，由人氣歌手馮允謙、雲浩影、Lester Lam攜手獻唱；7月25日晚上則由林奕匡與黃妍接力登場，以溫柔細膩的歌聲陪伴賓客，其餘六晚的歌手陣容即將於昂坪360官方網站及叱咤903各大平台公布，請密切留意。
戶外音樂會由叱咤903 DJ主持，歌手除了獻唱多首流行曲外，當中更會演繹經典廣東歌，並與台下觀眾互動，每場全長約一小時，不設劃位，以自由企位形式進行，營造與歌手零距離的熾熱氣氛。
昂坪市集代身霓虹燈大道 天壇大佛將亮燈
除了參與音樂會，入夜後的昂坪市集亦正上演連串精彩活動。退役纜車車廂首次「落地」，配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景，成為絕佳「打卡」熱點 。
而昂坪市集大道亦重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色，在璀璨奪目的燈光映照下，帶大家瞬間穿梭時空，重溫昔日老香港的獨特情懷。
昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹燈佈置，倍添浪漫氣氛。同時，天壇大佛亦會於八日夜航期間亮燈，為賓客創造難得一遇的打卡機會！
昂坪市集食肆及商戶亦會配合延長開放時間，賓客可以於市集逾十間食肆，以$20解鎖優惠，享用小食、飲品及雪糕等。
夜航門票來回票價$100起 另加$60 可獲小食券兩張
兼送「叱咤903星空下音樂會」入場憑證
獲參與即抽即獎機會 頭獎雙人來回機票
夜航門票成人來回票價港幣$200，長者及小童港幣$100。而另加$60 可獲小食券兩張，兼送「叱咤903星空下音樂會」入場憑證。一程體驗黃昏日落美景，一程感受大嶼山夜景魅力，遠眺晚上配合亮燈的天壇大佛、機場全景及港珠澳大橋，並參與音樂會，為賓客帶來前所未有的盛夏狂歡體驗。
為將慶典氣氛推向高峰，昂坪360於7月24日至8月16日期間推出「昂坪360二十周年即抽即獎」。凡於推廣期內購買來回纜車門票，並於旅程中至少乘搭一程水晶車廂或全景纜車的賓客，即可自動獲得抽獎資格一次，獎品超過4萬份，總值超過港幣200萬元，包括國泰航空雙人來回經濟艙機票，iPhone 及iPad等，人人有獎，驚喜不絕。
若賓客希望從早上玩到晚上，可選擇在購買一般纜車門票後，再以港幣$100超值加購夜航體驗，讓全日玩樂無間斷。霓虹燈展覽搭配現場音樂會，讓賓客在光影與旋律交織中，體驗日與夜截然不同的動人魅力。
購票連結：
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昂坪360二十周年呈獻：叱咤903 星空下音樂會
|日子：
|2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日
|時間：
|晚上8時15分至9時15分 （7月24日）
晚上7時30分至8時30分（其他7個指定日子）
|參與歌手：
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7月24日：馮允謙、雲浩影、Lester Lam
其餘日子的歌手名單即將於昂坪360官方網站及叱咤903各大平台公布
|地點：
|昂坪市集涼亭前
|昂坪360二十周年即抽即獎
|日期：
|2026年7月24日至8月16日
|時間：
|上午11時至下午5時；
上午11時至晚上9時（只限2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日）
|地點：
|昂坪市集360旅遊資訊中心
|內容：
|凡於推廣期內購買來回纜車門票，並於旅程中至少乘搭一程水晶車廂或全景纜車的賓客，即可自動獲得抽獎資格一次，獎品超過4萬份，總值超過港幣200萬元
|獎品：
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頭獎x 2: 國泰航空雙人來回經濟艙機票乙套 (亞洲任何航點)
*推廣生意的競賽牌照號碼：61531 (只適用於抽獎)
|纜車夜航體驗門票
|價錢：
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成人 - 港幣$200
賓客另加港幣$60更可獲得兩張小食券，在昂坪市集商戶換領小食，並可於指定觀賞區參與音樂會
|售賣日期：
|即日起至2026年8月16日
|使用日期：
|2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日
|夜航時間：
|下午6時至晚上10時（東涌站登車時間為下午6時至晚上9時，昂坪站最後登車時間為晚上9時30分）
|購買途徑：
|東涌纜車站售票處、昂坪360官方網站（http://bit.ly/4eRao9Y）
|詳情：
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纜車將於八個指定晚上舉行限定夜航體驗。賓客可於夜幕低垂之際，乘坐纜車俯瞰大嶼山夜景、香港國際機場的璀璨燈光、港珠澳大橋的迷人景色，以及天壇大佛的夜間亮燈，感受與日間截然不同的靜謐與浪漫。
*夜航營運時間或有所變動，詳情請留意昂坪360官方網站公告。