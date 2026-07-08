天文台｜短期內香港廣泛地區可能受大雨影響 日間最高氣溫約30度

天文台凌晨4時05分發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

活躍偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來雷雨。在上午五時，超強颱風巴威集結在台北之東南偏東約1650公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

展望明日初時驟雨仍然較多，但稍後驟雨逐漸減少。星期五及星期六部分地區極端酷熱，大致天晴，但有煙霞。

分區氣溫

九天天氣預報

活躍偏南氣流及高空擾動會在今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，接近週末華南驟雨減少，天色漸轉晴朗，星期五及星期六廣東極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。