「希愈生殖」隸屬前財爺梁錦松醫療集團 梁智鴻高永文陳肇始袁國勇等任顧問

人類生殖科技管理局今日（7日）公布一宗胚胎活檢樣本錯配事件，涉事的「希愈生殖醫學中心」把需要進行基因檢測的胚胎活檢組織樣本送交診斷中心時，被發現有樣本懷疑被其他胚胎活檢組織樣本替代。翻查資料，這間位於中環的醫療中心隸屬前財政司司長梁錦松創辦的新風天域醫療集團，事件目前已交由警方及衞生署展開調查。

隸屬梁錦松創辦醫療集團

希愈生殖醫學中心自2023年5月起開業，是人類生殖科技管理局轄下的持牌日間醫療中心。該中心隸屬於由梁錦松與黑石集團前董事總經理吳啟楠聯合創立的新風天域醫療集團，前食衞局長高永文、陳肇始，前醫管局主席梁智鴻、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等人是顧問；據當時開幕典禮的報道，梁智鴻亦是新風醫療董事會成員。

該醫療集團規模龐大，業務遍及兩地77個城市，旗下擁有32家綜合、專科和康復醫院，提供合共逾9,000張病床。希愈生殖提供包括體外受精、細胞漿內精子注入及胚胎移植等17項輔助生育服務，並由5位生殖醫學科、婦產科專科醫生及註冊中醫師組成專業團隊。

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設高端監控系統防出錯

中心設有自家手術室與胚胎實驗室，並強調實驗室的環境與空氣質素均受嚴密監控。為保障人工受孕過程的安全，中心更特別引入胚胎縮時攝影監控系統及配備RI Witness監察系統的工作站，旨在維持A級空氣質素之餘，亦全方位監控流程以避免樣本調亂。然而，在多重防錯監控系統之下，是次依然發生樣本錯配事件，令該中心及集團背景備受公眾關注。