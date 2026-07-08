鼠患︱豬皮碎肉放置路邊招鼠 食環署加強檢控宣傳教育

元朗安寧路一帶近日被指鼠患嚴重，甚至有豬肉檔將豬皮碎肉放置路邊，每晚吸引多隻老鼠在後巷覓食。食環署元朗區環境衞生總監郭明幹向《星島》指出，署方自今年1月至今共接獲9宗個案，並於事涉地點一帶共捕獲53隻活鼠。署方亦已加強行動，包括作出檢控及宣傳教育。

郭明幹表示，事涉地點屬傳統舊區，且附近有濕街市的菜檔、鮮肉檔等新鮮糧食店，亦有茶餐廳等食肆及麵包店，共有20間持牌食物業處所，坦言「位置比較複雜啲」，因為鼠隻「食、住、行」生存條件中的「食」尤為重要。若部分食肆在處理廚餘時未有妥善密封，或將垃圾長時間放置在後巷等待收集，便很容易成為老鼠覓食的溫床。

食環署助理署長(行動)3潘炳揚(右)及食環署元朗區環境衞生總監郭明幹（左）。盧江球攝

因此，食環署一方面透過恆常工作如清洗街道、放置毒鼠藥餌及調派防治蟲鼠隊捕鼠治鼠，另一方面持續監察並加強執法及宣傳教育。自今年1月起，食環署已在該處一帶巡查約90次，提出4宗檢控，並發出65次口頭警告，及就一間新鮮糧食店蟲鼠滋生問題發出「消除蟲鼠通知」；署方同期亦就非法棄置垃圾問題發出6張定額罰款通知書。

他強調，食物業處所領有食環署牌照，如有屢勸不改而持續違規經營者，或會被吊銷牌照，具一定阻嚇性作用。同時，食環署亦主動聽取地區人士意見，並向附近商鋪和住戶進行宣傳教育，全面深化控鼠工作。食環署助理署長(行動)3潘炳揚補充指，一般需數月時間方能明顯改善地區鼠患情況。

另外，針對早前有傳葵青區外判滅鼠隊「養老鼠交數追KPI」的事件，潘炳揚強調，食環署從未以捕鼠數目作為評估承辦商表現的指標。署方高度關注事件，經深入調查後，確認事件起因是個別承辦商管工未有嚴格遵守既定程序，包括老鼠籠的存放及活鼠的即日人道處理。。

潘炳揚稱，涉事管工已被作出即時停職的處分，另外由於確認涉事承辦商管工存有嚴重違規問題，部門已隨即向承辦商發出「嚴重失責通知書」及扣減月費，相關違規將記錄在案，或影響承辦商未來投標評分；而部門亦會提供暫存鼠籠的位置，及加強監管確保承辦商即日處理活鼠且方式人道。

荃灣區議會食物環境衞生委員會主席葛兆源（右二）與食環署人員多次實地視察，積極找出鼠患根源。

元朗區議員李啟立6月下旬接獲市民反映鼠患後，隨即轉介食環署跟進。

食環署與區議會緊密聯繫防鼠患

另外，荃灣區議會一向與食環署緊密聯繫，食環署代表會定期就環境衞生服務，包括防治鼠患工作，向區議會作出報告。荃灣區議會食物環境衞生委員會主席葛兆源表示，路德圍及福來邨一帶食肆林立，附近多為樓齡偏高的單幢式商住大廈，鼠患問題曾長期困擾居民。他與食環署人員多次實地視察，積極找出鼠患根源。葛兆源指出，路德圍在周日及公眾假期常有外傭聚集，遺下食物殘羹，容易吸引鼠隻。食環署因此在相關時段加強街道清掃及廢屑箱清理，並派員向外傭派發宣傳單張，提醒他們正確棄置垃圾。

此外，路德圍不少食店在周末及假期前營業至深夜，超出署方街道潔淨服務時間，導致廢屑箱滿溢。經多次測試與協商，署方於周末及假日晚上在安榮街及運通街交界增設大型垃圾桶，顯著改善上址在假日後的環境衞生，並減少老鼠的食物來源。食環署亦容許食肆在符合條件下於相連後巷放置大型垃圾桶，妥善地短暫存放垃圾，待其委聘的清潔工人收集，措施有效改善荃興徑一帶的環境衞生和鼠患問題。

毗鄰路德圍的福來邨落成逾60年，樓宇老化同樣帶來鼠患困擾。食環署與區議會及房屋署緊密合作，食環署人員定期聯同房屋署人員進行視察，並就防治鼠患給予技術意見，改善邨內相關設施。區議會與食環署亦不時於福來邨及鄰近學校舉辦衞生講座，推廣家居防鼠知識，共同防治鼠患。

元朗區議員李啟立亦分享與食環署合作的經驗。他指出，安寧路與俊賢坊一帶鄰近新鮮糧食店及食肆，若商戶處理食材或廚餘不當，極易引發鼠患。在六月下旬接獲市民反映後，他隨即轉介食環署跟進。署方人員於上月30日聯同李啟立及林偉明議員到場視察，並即時調派承辦商徹底清理後巷雜物，加強防鼠工作。署方亦承諾將街道清洗頻次由每兩星期一次增至每周一次，以改善該處的環境衞生。

食環署前線人員亦匯報正採用的新型科技防鼠工具，包括已在上址一帶公眾地方廣泛設置的新型T型鼠餌盒，以及已調派夜間防治鼠患流動隊在深夜進行針對性捕鼠行動。