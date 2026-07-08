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結合監測科技跨界協作 食環署3招治鼠患 去年捕獲近13萬隻活鼠 清除67主要黑點

社會
更新時間：08:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-08 HKT

踏入盛夏，又是老鼠經常出沒的季節，而食環署防治鼠患的工作近日亦備受關注。食環署表示，部門自前年起全面採用熱能探測攝錄機及AI進行「鼠隻活動調查」，並配合新制定的「無鼠百分比」調撥資源，滅鼠工作確有成效，鼠隻較活躍地點由前年上半年的90個，減少至去年下半年的44個。食環署強調，雖然舊有的鼠患黑點已成功清除，但部門絕不鬆懈，會密切留意新黑點出現的可能性。部門滅鼠工作不局限在鼠患黑點或進行調查的監察地點，無論是否有安裝熱能探測攝錄機的地點，部門都會通過恆常巡查及防治鼠患工作如投放鼠餌、市民投訴等渠道，掌握不同地方的鼠患情況，並派員出動採取防鼠及滅鼠措施。

AI分析鼠隻慣性 精準投餌毒殺

食環署助理署長(行動)3潘炳揚接受《星島》專訪時表示，食環署一直透過調查監測、應用科技及促進跨界協作，三大方面改善滅鼠工作成效。部門前年起採用「無鼠百分比」，每半年按風險為本、數據主導的原則，挑選約2,300個有鼠患風險的地點放置熱能探測攝錄機，監察及分析鼠隻夜間活動情況，以協助持續檢視滅鼠策略的成效及作出適當的資源調配。同時，署方人員會運用AI分析影像中，鼠隻的活動慣性行為模式，例如周邊大廈有破洞供鼠隻出入，或有食肆每晚棄置食物殘渣令鼠隻聚集等，部門再調配防治鼠患流動隊放置鼠籠捕鼠及設置毒鼠藥餌毒殺老鼠，以及就私人大廈防鼠措施及食肆垃圾處理採取針對性執管行動。

他指署方透過上述策略，去年清除了共67個鼠患主要黑點，佔整體約七成二，而在「鼠隻活動調查」中，鼠隻較活躍地點的數目亦由前年上半年的90個減少至去年下半年的44個；捕獲活鼠的數目由前年的近9萬隻，大幅增加至去年近13萬隻，反映食環署運用「無鼠百分比」數據推行科技和數據導向的新滅鼠策略後，精準打擊鼠患取得更大的工作成效。

T型鼠餌盒 節省更換兼掌握鼠踪

潘炳揚強調即使是監察地點以外，以「每日掃街」為例，食環署會在市區提供防治蟲鼠服務。他指，署方會於市區各處放置鼠餌，當人員巡視時發覺鼠餌有被食過的痕跡，便可認知到該處有鼠出沒，「攝錄機係提供更多客觀和科學化的資訊作策略部署，但我們的工作當然唔係只在設置攝錄機才執行防治鼠患工作。」部門去年於全港範圍檢查／整理放置有毒鼠餌地點的次數逾336萬次，且廣泛使用T型鼠餌盒，只需將「T」字倒轉擺放，頂部的垂直管道可放置多粒蠟狀藥餌，老鼠穿過底部的橫向管道並進食藥餌後，自動掉落新藥餌，毋須頻密地更換，透過藥餌消耗及發現鼠踪如老鼠糞便，可了解鼠隻出沒情況。

署方亦時會收到當區居民、區議員或持份者的舉報投訴，潘炳揚指這些資訊同樣有助部門掌握鼠患情況，以作深入調查、調派滅鼠隊及整合地區力量治鼠。他坦言，老鼠滋生往往與周邊環境息息相關，例如部分老舊大廈的維修保養有待改善，或食肆及街市的廚餘處理未夠完善，為老鼠提供了「食、住、行」的條件。

他重申，治鼠不能單靠政府，仍有賴社區各持份者配合，因此部門與社區保持緊密溝通同加強宣傳教育，包括前年推出《滅鼠約章》，夥私人住宅物管及業主締造無鼠環境，《約章》於今年4月起更擴展至商場，讓更多人支持防鼠工作，他同意，要有效消除或改善鼠患問題，斷絕老鼠「食、住、行」三方面的生存條件，須依賴社區共同參與，部門會繼續協助加強跨界合作同資源整合，持續推展防治鼠患工作。

記者：趙克平

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