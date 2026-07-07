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選委會界別分組選舉11.22舉行 投票時間朝九晚六 招約千公務員負責選務工作

社會
更新時間：21:37 2026-07-07 HKT
發佈時間：21:37 2026-07-07 HKT

2026年選委會界別分組一般選舉將於今年11月22日舉行。政制及內地事務局今日（7日）向立法會提交文件，當中選舉事務處正研究當日投票站的具體安排，包括設立一個專用投票站，供當日被懲教署以外的執法機關還押或拘留人士投票。如有需要，選舉事務處亦會在懲教院所內設立專用投票站，以供被懲教署囚禁或還押人士投票。

投票時間沿用補選安排

根據文件，今次選舉的投票時間將會沿用2025年選委會界別分組補選的安排，即一般投票時間為上午9時至下午6時；而設在懲教院所內的專用投票站（如有），其投票時間則為上午9時至下午4時。

2026年選委會界別分組一般選舉將於今年11月22日舉行。新華社
2026年選委會界別分組一般選舉將於今年11月22日舉行。新華社

優化電子選民登記冊 實施「三重確認」制度

為確保電子選民登記冊系統的可靠性及穩定性，選舉事務處會優化系統，進行各項嚴謹測試，以確保系統穩妥。選舉事務處亦會繼續實施「三重確認」制度的保障安排，由核心系統開發及維護委員會及技術諮詢委員會審視系統修改的必要性、相關設計的合理性、對整體運作可能產生的影響，並由獨立第三方承辦商進行獨立負載及壓力測試。

招募千名公務員 模擬情景演練熟習程序

另外，選舉事務處會從各決策局及部門招募約1,000名具選舉工作經驗的現職公務員，在投票日負責各項選務工作。處方會為工作人員舉辦培訓課程、製作培訓影片及安排實習環節，讓工作人員熟習使用各類系統和工作程序。並會進行各種模擬情景演練，令工作人員有充分機會透過演練，加深對投票站、點票站及相關系統運作的認識及掌握。

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