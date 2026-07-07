希愈生殖醫學中心調亂人工受孕胚胎樣本 事隔一個月才通報 衞生署已報警

「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕調亂胚胎樣本事故。人類生殖科技管理局今晚（7日）召開記者會交代詳情，指情況非常嚴重，因懷疑涉及人為及刑事因素，已報警處理，並即時暫停該中心14項服務。

管理局表示，兩宗個案都發生在今年5月，希愈將胚胎樣本送往中文大學實驗室進行基因檢查時，實驗室發現其中一宗個案裏，7個胚胎樣本有6個樣本的DNA經比對後發現不屬於個案父母；至於另一宗個案，送檢的2個樣本全數不屬於個案父母。

希愈於6月17日向人類生殖科技管理局通報事故，管理局翌日成立調查委員會調查。

涉事的希愈生殖醫學中心。

送檢樣本出錯 胚胎本身無調亂

管理局視察委員會成員楊樹標指，接報後曾三度到訪涉事中心，並與醫生及胚胎專家會面。初步視察顯示，中心整體醫療程序並無出錯，病人病歷亦沒有發現主要問題。中心正嘗試深入了解成因，而目前重新檢測的結果顯示，涉事「胚胎本身」並沒有被調亂，此結果已由中心與中大重新進行胚胎活檢證實。然而，送檢樣本過程為何出錯、是否涉及人為因素，目前仍在調查中。

或涉人為因素已報警

管理局主席梁憲孫表示，當局接報後隨即成立調查委員會，強調由於事件有可能涉及人為因素，而委員會暫時未能找出確切原因，在不作任何揣測的情況下，已透過衞生署通報警方協助調查。

為了保障市民並免除父母擔憂，委員會今午開會討論後續處理方案，決定採取嚴厲措施，即時暫停該中心17項活動中的14個服務，僅維持3項與「儲存」相關的服務，因該服務不涉技術問題，以免影響現有父母儲存胚胎的情況。

被問及涉事醫護有否在其他中心兼職，他表示不知悉，但補充指香港的胚胎學家通常只固定在一間中心工作。

衞生署：未於24小時內通報已違規

至於事故早於5月發生，卻拖延至7月才曝光，涉事中心是否有瞞報嫌疑？衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊表示，署方是在7月3日傍晚接獲人類生殖科技管理局通報後隨即展開調查，並於翌日（4日）早上即時派員到中心巡查。

梁愛珊直言，初步調查發現涉事中心並未就事故向署方作出通報，強調由於事件涉及錯辨病人樣本，屬於必須在24小時內通報衞生署的重要風險事件，中心此舉已違反實務守則。衞生署已向中心發出規管通知，嚴正要求中心在4星期內提交詳細調查報告，解釋事故成因及改善措施。

署方亦已下令該中心即時停止接收生殖輔助服務的新症，並必須主動聯絡受影響及接受服務的人士。同時，衞生署要求中心作出妥善安排，確保受影響顧客在接受後續檢測時，毋須承擔任何額外費用或蒙受經濟損失。