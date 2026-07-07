Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢營地遭長期佔用 漁護署夥警方行動 清理大灘及灣仔南營地兼封場

社會
更新時間：18:06 2026-07-07 HKT
發佈時間：18:06 2026-07-07 HKT

早前《東張西望》報道，位於西貢東郊野公園的黃石營地被人長期霸佔，不單只設置多個大型帳篷，更有床、煮食用具及各種生活用品，如同「貧民窟」、「小型村落」，報道又指受訪者承認已住了一年多。

漁護署多次勸喻未改善 與警方展聯合行動

漁護署繼上月派員到黃石營地進行清理並封閉營地，今日（7日）在社交平台發文，指署方人員巡查大灘營地同灣仔南營地時，發現有個別人士長時間佔用營地及放置大量物品，影響其他真正露營人士使用場地。經漁護署人員作出多次勸喻，但情況未有改善，有見及此，漁護署聯同警方在昨日和今日（6日及7日）展開聯合行動，要求長時間佔用營位的人士離開及清理所有無人認領的營帳及相關物品。

相關新聞：西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理

大灘營地及灣仔南營地暫封閉

漁護署表示，大灘營地及灣仔南營地現已暫時封閉，以便進行場地護理。另外，署方亦已聯絡社會福利署，為相關人士提供可行協助。

署方強調，會持續加強巡查同管理轄下露營地點的使用情況，如發現同類情況，將採取適切行動，確保郊野公園公共設施得到妥善使用。漁護署提醒市民，郊野公園營地設施屬公共資源，目的是供市民短暫休憩、親近大自然，並讓不同人士可以公平輪流使用。

圖片：漁護署FB

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
01:42
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
10小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
8小時前
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
00:31
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
突發
2小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
02:33
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
10小時前
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
生活百科
6小時前
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
即時娛樂
6小時前
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
生活百科
6小時前