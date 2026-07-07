西貢營地遭長期佔用 漁護署夥警方行動 清理大灘及灣仔南營地兼封場

早前《東張西望》報道，位於西貢東郊野公園的黃石營地被人長期霸佔，不單只設置多個大型帳篷，更有床、煮食用具及各種生活用品，如同「貧民窟」、「小型村落」，報道又指受訪者承認已住了一年多。

漁護署多次勸喻未改善 與警方展聯合行動

漁護署繼上月派員到黃石營地進行清理並封閉營地，今日（7日）在社交平台發文，指署方人員巡查大灘營地同灣仔南營地時，發現有個別人士長時間佔用營地及放置大量物品，影響其他真正露營人士使用場地。經漁護署人員作出多次勸喻，但情況未有改善，有見及此，漁護署聯同警方在昨日和今日（6日及7日）展開聯合行動，要求長時間佔用營位的人士離開及清理所有無人認領的營帳及相關物品。

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大灘營地及灣仔南營地暫封閉

漁護署表示，大灘營地及灣仔南營地現已暫時封閉，以便進行場地護理。另外，署方亦已聯絡社會福利署，為相關人士提供可行協助。

署方強調，會持續加強巡查同管理轄下露營地點的使用情況，如發現同類情況，將採取適切行動，確保郊野公園公共設施得到妥善使用。漁護署提醒市民，郊野公園營地設施屬公共資源，目的是供市民短暫休憩、親近大自然，並讓不同人士可以公平輪流使用。

圖片：漁護署FB