企圖於中學女廁偷窺女同學遭當場揭發 男學生還押至7.21候判

16歲男學生去年12月中，企圖在黃大仙某中學女廁偷看女同學如廁，被當場揭發。他自首時在警誡下承認犯案，表示「我知道錯，俾次機會我」。男學生早前承認一項企圖窺淫罪，原訂今於九龍城裁判法院判刑，惟感化官認為被告欠缺監管，不建議社會服務令或感化令。裁判官曾宗堯直言被告知道自己一犯再犯，法庭是為他尋找一次性的解決方法。曾官押後判刑至7月21日，待索勞教中心、教導所和更生中心報告，期間被告須還押。曾官喻被告在押後期間，「好好反省自己」。

報告指被告今年發生類似事件 感化官不建議感化令或社會服務令

被告CKN，早前承認一項企圖窺淫罪。辯方今補充求情時，引述心理報告指被告就著衝動的控制和風險管理不足，亦欠缺父母監管。報告指被告需要結構性緊密監管，再加上被告今年發生類似事件，故感化官不建議感化令或社會服務令。

辯方表示被告願在開放環境改過自新，又提及他仍然在讀。曾官直言以被告的成績，升讀中六的機會渺茫。辯方強調被告過往紀錄良好，望法考慮非監禁式刑罰。

曾官：法庭唔係要罰你

曾官向被告表示情況不理想，「你知道自己一犯再犯」。曾官明言「法庭唔係要罰你」，而是尋找一次性的解決方法，好使被告不用再因犯事上庭。曾官又謂法庭「別無他選」，押後判刑至7月21日，待索勞教中心、教導所和更生中心報告，籲被告還押期間「好好反省自己」。

案情指，去年12月11日上午11時半左右，16歲女事主X在黃大仙某中學二樓女廁使用廁格，期間發現隔壁的廁格有人將手掌放在地上，X遂彎腰查看，其後X看到被告將手掌按在地上，並彎腰試圖透過縫隙偷窺X上廁所。X立刻走出廁格，並在門外等待約兩三分鐘，惟被告仍沒有走出廁格，Ｘ遂離開並向老師匯報此事。

翻查閉路電視發現，被告緊隨X進入女廁，及後亦等待X離開後，才離開案發地點。被告翌日到警署自首，在警誡下稱「當時我喺女廁廁格內放咗隻手喺地下，準備望隔離廁格女同學去廁所，但係俾佢發現咗，我知道錯，俾次機會我」。

案件編號：KCCC 513/2026

法庭記者：雷璟怡