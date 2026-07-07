足球盛會2026︱世界盃球星訪港成疑 夏蘭特闖八強恐難趕及 即睇陣容最新動向

美加墨世界盃8強即將開打，決賽將於香港時間7月20日凌晨上演。世界盃完結後，不少球隊都能隨即到世界各地舉辦季前熱身賽，備受矚目的「香港足球盛會2026」和「奧迪足球峰會2026」會於7月31日至8月5日，以及8月7日在啟德主場館舉行。賽事星光熠熠，匯聚了曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯4支曾登頂歐聯的歐洲傳統豪門，另外德甲班霸拜仁慕尼黑亦會首度登陸香港，和本屆歐霸冠軍阿士東維拉對壘。

夏蘭特或未能來港

然而，受制於國際足協規定球員在每季結束後，必須有21日假期的規例，目前已知挪威、法國、英格蘭、西班牙、比利時、摩洛哥打入世界盃8強，最早一場將於香港時間7月10日凌晨開打。換句話說，夏蘭特（Erling Haaland）、洛迪（Rodri）、哈利簡尼（Harry Kane）、奧利斯（Michael Olise）、列斯占士（Reece James）等球星隨隊來港獻技的機會仍存在變數。

21日休假規例成隨隊變數

「香港足球盛會2026」為球迷帶來了兩場重量級對決，8月1日將由曼城迎戰國際米蘭，8月5日則由車路士硬撼祖雲達斯。這不僅是各大球星在新賽季前的重要熱身，現場更設有公開訓練環節，讓球迷能近距離一睹巨星風采。

全港球迷最關注的焦點，無疑落在曼城「入球機器」、「王老吉」代言人夏蘭特身上。這位「魔人」代表挪威出戰本屆世界盃，目前以7球與美斯（Messi）、麥巴比（Mbappé）並列世界盃射手榜首位。在7月5日16強大戰中，他帶領挪威以2比1擊退「五星巴西」歷史性闖入八強，賽後更帶領全場球迷大玩「維京划船」慶祝，熱血畫面轟動全球。

然而，挪威將於香港時間7月12日凌晨與英格蘭爭入四強，距離8月1日曼城在港出戰剛巧只有20日。根據國際足協規定的休息時間，夏蘭特屆時是否願意縮減假期隨隊訪港，備受香港球迷關注。

世界盃戰況牽動球星動向

除了夏蘭特，世界盃的後續戰況亦將直接影響其他球星來港獻技的機會。按21日休息「死線」推算，8月5日車路士對祖雲達斯，以及8月7日拜仁慕尼黑對阿士東維拉的兩場熱身賽，其死線分別為7月15日及17日。如果英格蘭及法國都順利挺進7月15及16日的四強賽事，由於四強敗方仍需出席19日的季軍戰，各支球隊的訪港陣容仍存在陰霾。

或未能來港球星（部分）：