「聯廈聯管」試驗計劃見成效 深水埗9廈推行 環境衞生與鼠患情況大為改善

民政事務總署去年推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃初見成效，更於今年6月1日起將試驗計劃擴展至全港所有有需要的地區，協助舊式單幢樓宇及「三無大廈」的業主共同聘用物管公司，令居民能以較相宜的費用，獲得基本的大廈管理服務。深水埗區共有9幢大廈參與第一期計劃，有業主表示大廈的環境衞生與鼠患情況大為改善。

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民政事務總署於去年6月起在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃。深水埗民政事務專員王浩宇表示，深水埗民政處負責在區內物色及委聘具備地區網絡及大廈管理經驗的非政府組織，協助推行試驗計劃，並監督相關組織的工作：「我們會要求有關非政府組織就試驗計劃向區內有需要的大廈作廣泛宣傳，並定期匯報進度。如有需要，處方會提供適切的建議和協助。」

鼓勵業主參與 妥善管理大廈

截至今年5月，深水埗區已有9幢大廈成功實施「聯廈聯管」，成效顯著。王浩宇指出，在新一期擴展的試驗計劃中，民政處會繼續督導獲委聘的非政府組織推展計劃，「我們將共同鼓勵業主參與新一期計劃，期望能協助業主更妥善地管理自己的大廈。」

位於元州街的慶成樓是其中一幢參與「聯廈聯管」試驗計劃的大廈。與之前相比，大廈環境有明顯改善，例如樓梯、大廈鐵閘及消防設備等均比以往整潔；殘舊設施亦獲安排更換。

協助業主大會招標揀選心水物管

負責協助慶成樓的非政府組織為深青社。深青社項目總監苗凱明表示，他們主要協助大廈業主物色物業管理公司及處理招標程序。他續稱，接獲不同物管公司投標後，他們會分析標書內容，以了解各公司的資源與條件：「經過面試後，我們會協助各業主立案法團召開業主大會，最終由業主選出心儀的物管公司。」

參與計劃的物管公司負責人沈慶臨認為試驗計劃成效卓著，能讓舊樓業主獲得適切的大廈管理服務。他指出，接手慶成樓時發現大廈面臨三大問題：保安、衞生，以及業主不熟悉相關法例。「我們『進場』後已為大廈進行大清潔、清理雜物並處理鼠患；保安方面亦已作研究，準備安裝閉路電視。」此外，針對大多數業主不熟悉申請資助及招標程序的問題，沈慶臨指物管公司能發揮其專業，協助業主妥善處理。

慶成樓業主普遍認為，參與試驗計劃後大廈環境變得更乾淨，鼠患亦大為改善。慶成樓業主立案法團主席關鳳儀表示，以往大廈梯間的垃圾桶沒有蓋子，容易引發鼠患：「現在管理公司安排了有蓋垃圾桶，加上定期噴灑消毒劑，梯間的老鼠明顯減少了。」

