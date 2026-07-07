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政府申請充公黎智英逾億元罪行相關財產 原訂明開庭處理 現取消並另訂日期

社會
更新時間：14:03 2026-07-07 HKT
發佈時間：14:03 2026-07-07 HKT

壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，今年2月被判囚20年。政府按《香港國安法》及《實施細則》向高等法院申請充公黎智英的罪行相關財產，以達致防範和制止危害國家安全行為和活動的重要目的。案件原訂於7月8日開庭處理充公令事宜，惟司法機構網頁顯示，案件現時並無聆訊排期。律政司發言人表示，明（8日）聆訊已取消，將另訂聆訊日期。由於本案司法程序已經展開，故不會就案件作進一步評論。

政府早已根據《香港國安法》第43條《實施細則》凍結黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司的罪行相關財產。

根據《香港國安法》第32條，「因實施本法規定的犯罪而獲得的資助、收益、報酬等違法所得以及用於或意圖用於犯罪的資金和工具，應當予以追繳、沒收」; 而充公令的申請和發出都必須依照《實施細則》附表三訂明的嚴格條件，須由高等法院原訟法庭在律政司司長提出申請後，信納擬充公的財產符合相關條件，才可將該財產充公。

案件編號：HCMP518/2026 
本報記者
 

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