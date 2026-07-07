自編自導罪案｜女同黨協助將贓款存放家中 認洗黑錢罪准保釋明日求情

荔枝角收押所一名還柙犯串謀女友及3名同黨策劃兩宗自編自導管有非法槍械、炸藥或毒品的罪案，讓另外兩名涉搶劫及販毒的疑犯向警方提供罪案線報為由，向法庭申請減刑。其中一名涉案女子今（7日）早上在西九龍裁判法院（暫區域法院）承認洗黑錢罪，案情指被告負責收取贓款，並將款項安置在家中。控方接納無證據顯示被告知悉該筆現金牽涉甚麼罪行，亦無證據她參與相關罪行，暫委法官李志豪將案件押後至明日求情。

27歲被告鄭樂琳，被控洗黑錢罪。控罪指，她於2022年5月24日至31日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即現金319,500元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產；餘下4名被告王珏琛、王珏琛的女朋友劉臻頤、王珏琛的同黨關宇軒及溫展鵬早前承認串謀妨礙司法公正罪及洗黑錢等罪被判監。

案情指，2021年9月至2022年5月期間，王珏琛還柙懲教署荔枝角收押所，因而認識另外兩名還柙犯陳逸衡及李觀浩。王珏琛向其女友劉臻頤、兩名同黨關宇軒及溫展鵬提出，策劃兩宗自編自導罪案，讓陳逸衡及李觀浩向警方提供線報破案，從而便利二人在各自案件的司法程序中向法院申請減刑，而二人的家人則分別向王珏琛支付150萬元報酬，劉臻頤將部份現金由溫展鵬保管。廉署及後於溫展鵬的住所檢取共31.9萬元。

當時被告鄭樂琳與溫展鵬是情侶關係，同住屯門某單位。而鄭樂琳曾與劉臻頤在2022年5月24日至29日之間分別3度會面，鄭樂琳從劉臻頤取走共約31萬元。鄭樂琳在警誡下承認，自己是代表男友溫展鵬從劉臻頤收取現金，自己曾三次與劉臻頤相約見面及取得現金，及後將金錢放在單位睡房內，而鄭樂琳可以從劉臻頤取得約2萬元「生活費」。

案件編號：DCCC 373/2024

法庭記者：黃巧兒

