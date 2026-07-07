的士禮貌活動啟動禮今日舉行 派大使駐守景點及口岸的士站 籲司機：唔揀客、唔拒載、唔濫收車資

香港的士業議會今日（7日）舉辦《的士禮貌活動2026》，以「以客為尊，禮貌行先」為口號，冀深化的士司機的禮貌及專業行為。活動將派遣由大學生組成的禮貌大使團隊，於6月15日至9月3日期間駐守港九新界多個繁忙的士站和海洋公園、天星碼頭等熱門旅遊景點，以及海陸空口岸的士站派發宣傳單張及紀念品，並協助乘客安全有序地上車。

料明年初強制安裝車廂「三寶」

的士業議會主席黃卓邦致辭時表示，活動亦會提醒司機「唔揀客、唔拒載、唔濫收車資」，冀推動的士業界良性發展，帶來積極改變與進步。黃卓邦又指，業界正積極配合政府的「組合拳」政策，包括推行違例記分制，以嚴厲打擊違規行為；推行強制電子支付，便利乘客並有效減低濫收車資的可能性。他又說，預計明年初會為全港的士強制安裝「三寶」監督的士司機服務，包括車廂攝像鏡頭、行車紀錄儀（車Cam）及全球衛星導航系統（GPS），從根本杜絕違法行為。

運輸署冀議會多向業界宣傳電子支付

運輸署署長謝詠誼表示，的士司機是旅客來港其中一群最先接觸的前線服務員，司機態度和禮貌直接影響香港形象和印象。她讚揚今年活動口號「禮貌問聲好，電子支付好」，指除鼓勵有禮貌，更鼓勵司機使用電子支付，便利市民和遊客。她希望議會多向業界宣傳電子支付，而署方未來將落實強制安裝車廂錄影系統，以保障司機與乘客雙方利益，並繼續透過「的士服務嘉許計劃」表揚優秀司機。

陳恒鑌：市民已能明顯感受到服務質素提升

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌提到，近年運輸署與業界通力合作，市民已能明顯感受到服務質素提升。針對「白牌車」，陳恒鑌指政府已完成網約車規管審議，認為業界須在健全法規下「有秩序營運」，而非任其野蠻生長，透過加強執法與罰則保障乘客安全，更能為的士行業營造更公平健康的營運環境。

林銘鋒：絕大多數的士司機都是敬業樂業

航運交通界立法會議員林銘鋒則強調，本港絕大多數的士司機都是敬業樂業、禮貌待客，不但會主動與乘客溝通路線、主動避開塞車路段，更會貼心協助行動不便者和搬運行李。他呼籲社會不應因極少數「害群之馬」而抹殺大多數司機的辛勤付出。他指，作為服務業，只有司機與乘客互相尊重，才能共同創造和諧愉快的出行體驗。

現場亦進行啟動儀式，由司儀引領現場人士叫口號，包括「禮貌問聲好，電子支付好」、「有禮服務，口碑載道」、「以客為尊，禮貌行先」，其餘人附和「我做到」。啟動禮上亦有五間的士車隊及八達通公司代表介紹其運作情況。

記者、攝影：陳俊豪