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上環5100萬日圓搶劫案 控方擬合併5涉案被告案件 轉介區院審理

社會
更新時間：12:31 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:31 2026-07-07 HKT

上環今年初發生5,100萬日圓（約258萬港元）搶劫案，3名日籍男子與52歲中國籍女傳譯員涉案被捕，其中1男更疑為「內應」負責通風報信，4人同被控一項串謀搶劫罪；警方後來再拘捕1名日籍男子，他涉嫌與案有關及串謀盜竊2,790萬日圓。兩案今（7日）於東區裁判法院提訊，5名被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見，控方擬合併案件及轉介區域法院處理。主任裁判官張志偉押後案件至9月8日再訊，各被告續須還柙。

上環1月30日發生劫案5,100萬日圓搶劫案，圖為警方檢獲的證物。資料圖片
上環1月30日發生劫案5,100萬日圓搶劫案，圖為警方檢獲的證物。資料圖片

搶劫案被告為23歲無業男下村桂吾、28歲無業男山口將人、52歲女傳譯員李楠及27歲文員鈴木悠介。控罪指，4人於2026年1月30日在上環德輔道中興業商業中心外串謀搶劫，及劫去日本籍男子蕪木順一共5,100萬日圓。4名被告今暫毋須答辯，他們均沒有保釋申請，續須還柙。

此外，57歲日本籍男子Hirose Koki疑牽涉同一事件，他涉嫌偷竊2,790萬日圓，被控1項串謀盜竊罪，其案件今再提訊及暫毋須答辯。控方亦申請該案押後至9月8日再訊，以待索取法律意見。控方另透露，可能會將兩案合併及轉介區域法院處理。

案件編號：ESCC 303、359/2026
法庭記者：王仁昌
 

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