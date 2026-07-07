街站掛黑布橫額擅自籌款 前社民連主席陳寶瑩不服定罪提上訴 官擇日裁決

去年已解散的社民連最後一任主席陳寶瑩，2023年在銅鑼灣及灣仔三度擺街站，期間掛黑布橫額及在未經批准下籌款，受審後被裁定6罪罪成，被判罰款6600元。她不服定罪向高等法院提上訴，表明派發刊物所刊有的銀行戶口二維碼並非有效，掃描後連接不到有效的連結，故不能收集金錢，不屬籌款活動，毋須事先取得許可證；律政司一方則認為即使沒有有效二維碼亦可當為籌款活動。暫委法官王詩麗需時考慮，將擇日頒布書面判詞。

被裁定6罪罪成罰$6600

陳寶瑩被票控3項於政府土地未經准許而展示招貼或海報罪，另被票控3項沒有許可證而在公眾地方籌款罪。裁判官屈麗雯去年指陳寶瑩在人流密集且靠近馬路之處設置街站，懸掛黑布2小時，用擴音器高叫口號，又派發印有轉帳二維碼的刊物來籌款，容易令人分心，影響行人安全，帶來公共安全風險，故構成實際滋擾。陳寶瑩受審後被裁定6罪罪成，被判罰款6600元。

陳寶瑩不服定罪提上訴，代表大律師黃宇逸指涉案無字黑布沒有其他用意，建議法庭不應考慮黑布外的情況，否則便如律政司一方所說， 黑布隨著言論而改變其表達的意義，黑布的意義便變得千變萬化。黃宇逸重申刊物上的二維碼掃描後連接不到有效的連結，社民連匯豐銀行帳戶已被停用，不涉實際金錢收集，而當刊物純粹提供戶口號碼，亦不應被視為籌款活動，強調陳寶瑩的涉案行為均只是表達示威及言論自由。

易令人分心超出短暫示威影響

律政司一方則指，當日陳寶瑩以揚聲器廣播高叫，吸引市民對黑布的注意力，與同夥派發刊物 ，刊物上有社民連的匯豐銀行戶口號碼，他們毋須拿出有效二維碼亦可被視為籌款活動，而且他們並沒有取得由社會福利署署長或民政事務局局長所發出的許可證。律政司又指，涉案行為每次2小時左右，當時天氣良好、人流車量多，黑布對周遭人士造成實質環境滋擾，引致他人分心，超出短暫示威的一般影響。

陳寶瑩被票控於2023年4月2日、4月30日、5月28日分別在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界的行人道路上及灣仔地鐵站A3出口外的行人道路，無合法權限或解釋且沒有社會福利署署長或民政及青年事務局局長發出的許可證，組織、提供設備以進行或參與籌款活動。另被票控於同年4月2日、4月30日及5月28日，於同地未經准許而展示招貼或海報，即1塊黑布橫幅。

案件編號：HCMA245/2025

法庭記者：劉曉曦

