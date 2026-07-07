西醫戴港盛涉濫發過千張「免針紙」  獲發人士作供稱求診時沒身體檢查  戴問「千五蚊一張 O唔Ok？」

76歲註冊男西醫戴港盛涉嫌於2022年6月至9月，向病人濫發過千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與另一名女商人同被控1項不誠實取用電腦罪，戴港盛另再被控洗黑錢等合共17項罪，2名被告否認控罪受審。控方今（7日）早上於區域法院傳召獲簽發「免針紙」人士出庭作證。病人交代獲律政司免予起訴，供稱求診時交代過小時接受胃部手術，不時有胃炎及胃酸倒流，「所以想開張免針紙」，付款後取得「免針紙」，求診過程中沒有戴港盛沒有檢查或追問。

控方今傳召獲簽發「免針紙」人士楊聯欣作供，楊聯欣交代曾收到律政司免予起訴書，當中指若在庭上如實作供，則不會被起訴不誠實取用電腦罪。楊聯欣憶述2022年2月11日及8月8日前向被告戴港盛求診，事前「facebook 有人介紹有診所可以開免針紙」，初次求診時到場後有姑娘登記身份證，沒有量體溫血壓或詢問何事。

證人：楊聯欣。何君健攝

楊聯欣續指內進診症室後問「係咪有免針紙開？」戴港盛反問「係咪有人介紹？」楊聯欣答「喺facebook 嘅大埔group 有人介紹呢間診所有免針紙開」，戴港盛再問「身體有冇異常？」楊聯欣交代「細個時候喺大陸出世，細個時候做過胃部手術，周不時會有胃炎同埋胃酸倒流，所以想開張免針紙。」戴港盛指「千五蚊一張，O唔Ok？」楊聯欣同意並付款後，對方遂叫自己到門外等，其後從姑娘手中接過「免針紙」，求診過程中沒有戴港盛沒有檢查或其他追問，自己從未提及血壓低、敏感、支氣管哮喘或應激性胃潰瘍，過程為時約10分鐘。

楊聯欣憶述半年後發現安心出行中「免針紙」逾期失效後，遂第2次求診。楊聯欣求診時戴港盛先問「有冇來過？」楊聯欣答「有，都係開張免針紙，我張免針紙已經過期，想重新開多張。」對方指今次三千多元一張，楊聯欣遂同意並支付現金，之後從姑娘處取得「免針紙」。

辯方盤問指楊聯欣曾接種HPV疫苗，並告知戴港盛，又曾提及皮膚敏感，戴港盛做過口腔檢查，檢查牙齒有否遭胃酸灼傷，楊聯欣今一概否認。法官練錦鴻主動問及楊聯欣何以不願接種疫苗，楊聯欣解釋「身體問題，報道話有副作用，驚起上來就唔打」。

證人 樊震豪。何君健攝

獲簽發「免針紙」人士樊震豪作供指同年5月10日案發時與友人談及疫情，對疫苗感到擔憂，友人遂介紹戴港盛醫生。樊震豪憶述求診時先向姑娘登記個人資料，惟沒有任何檢查。內進求診時戴港盛問「做咩睇醫生？」樊震豪答「我對個疫苗有擔心，好驚會有過敏反應」，樊震豪解釋自己有皮膚敏感、氣管敏感及鼻敏感等，戴港盛沒有追問或回應，樊震豪支付三千多元現金後離開。

盤問下樊震豪同意曾向戴港盛提及轉季時會臉部及眼睛紅腫和氣喘，小時候曾到東區醫院求醫，2017年左右曾出現藥物敏感，惟戴港盛沒有追問。練官提問下，樊震豪解釋抗拒疫苗因為「驚有反應⋯⋯皮膚敏感，有幾個朋友有呢個反應」。

案件編號：DCCC1239/2023

法庭記者：陳子豪

