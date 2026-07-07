外傭｜工會倡加薪至6770元 僱傭公會料僱主難接受 籲加薪150至200元

有外籍家庭傭工工會聯會建議將外傭的規定最低工資由現時的5,100元大幅調升至6,770元；同時建議膳食津貼由現時的1,236元增逾一倍至2,770元。香港僱傭公會主席陳東風今日（7日）接受電台節目訪問時表示，有關加幅過高，大部分僱主難以接受，指出外傭基本開支由僱主包辦，實際面對的通脹壓力僅0.5%。他建議加薪150至200元更合理，並可調升膳食津貼至1,500元。

陳東風指出，根據業界觀察，目前約有八成外傭正領取5,100元的標準最低工資，另有15%至20%獲發較高工資（約5,300至5,500元），僅極少數人能獲得6,000元或以上的待遇。

業界料僱主難以接受

對於工會提出加薪至6,770元的訴求，陳東風認為大部分僱主均難以接受。雖然政府公布5月份通脹率約為2%，但由於外傭的膳食、住宿及交通等基本生活開支，均是由僱主全數包辦，外傭本身僅受小部分開支影響，其所面對的實際通脹壓力最多只有0.5%。其餘的通脹壓力其實已全數轉移至僱主身上。陳東風認為，以通脹為由要求大幅加薪的說服力較弱。

倡按工齡雙軌制 熟手外傭可自行議薪

對於另有團體提出將工資提高至6,172元，他同樣認為超過6,000的水平難以令僱主接受。他建議將最低工資調升150至200會較為合理，或可考慮按工齡實施雙軌制，如初來港外傭維持基本標準工資，而擁有5年或以上工齡的熟手外傭，則由僱主與外傭自行商議5,500至6,000的薪酬，這對雙方更為公平。

鄰近地區競爭力未見流失

被問及若薪金過低會否影響香港的吸引力，陳東風分析指，本港現時的競爭力與台灣、新加坡及馬來西亞等地基本持平。他指出，馬來西亞的外傭薪酬普遍低於香港，而吸納大量菲律賓及印尼外傭的中東地區，薪酬亦僅維持於3,500至4,000元。雖然歐美等地提供上萬港元的高薪，但屬於技術工人等其他工種，與家庭傭工性質不同，因此香港面對的競爭壓力並非太大。

建議膳食津貼調升至$1,500

膳食安排，陳東風解釋，現時合約法例規定僱主必須提供免費膳食，市場上高達九成僱主均是包辦外傭膳食。只有少數僱主因自身飲食習慣如茹素，或經常外出用膳，才會發放膳食津貼。對於工會要求將膳食津貼大幅增至2,770元，陳東風重申，膳食津貼的本意是供外傭購買基本糧食如米、菜、肉等，以便在僱主家中烹調，而非補貼外傭餐餐外出購買現成飯盒。他認為，將膳食津貼調升至約1,500元，已足夠應付外傭自行加工食材的開支。