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認以摺刀刺傷何太  何伯因病入院缺席聆訊 押後7.21判刑

社會
更新時間：10:16 2026-07-07 HKT
發佈時間：10:16 2026-07-07 HKT

「何伯」何煊及何太葉秀定婚後關係轉差，何太去年5月欲離開同居單位時，遭何伯從後用摺刀襲擊，何伯被捕後稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯早前承認有意圖而傷人罪，法官陳廣池今（7月7日）早在區域法院指，法庭得悉何伯昨晚身體抱恙而入院，醫生認為何伯暫時須留院觀察，故缺席今日判刑聆訊，望被告能早日出院，並將案件押後至7月21日判刑。

陳官透露，本案原定於今早判刑，惟何伯昨晚身體抱恙而入院，故缺席今日聆訊。陳官指，何伯於6月27日至7月6日期間曾因病留院，及後於7月6日下午出院，惟同日晚上又再度入院。法庭原本已安排專家為何伯解讀早前索取的報告，而何伯早前再度申請法援遭拒，今日沒有法律代表出庭，故法庭不能在被告缺席下判刑，陳官望被告能早日出院，並將案件押後至7月21日判刑。

現年79歲的被告何煊，承認於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

案件編號：DCCC 1513/2025
法庭記者：黃巧兒
 

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