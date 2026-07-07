天文台｜黃色暴雨警告信號生效 是否改發紅色暴雨警告信號 視乎該雷雨區發展

天文台於清晨5時30分發出黃色暴雨警告信號。

天文台7時35分發出特別天氣提示，強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

天文台早上7時30分發出新界北部水浸特別報告。

活躍偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來雷雨。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。

展望明日天氣仍然不穩定，初時部分地區雨勢頗大。本週後期驟雨減少，漸轉天晴，星期五及星期六部分地區極端酷熱。

分區氣溫

九天天氣預報

活躍偏南氣流及高空擾動會在今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來兩三日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，本週後期華南天色漸轉晴朗，星期五及星期六內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。