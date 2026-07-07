天文台料明日天氣仍不穩 雨勢有時頗大及有狂風雷暴 籲上學上班前留意最新天氣消息

活躍偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來雷雨。天文台在上午5時30分發出黃色暴雨警告，並在11時55分取消，本港今早多處地區錄得超過30毫米雨量，而荃灣、元朗及北區的雨量更超過100毫米。天文台亦在上午11時發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。在12時20分發特別天氣提示，預料強陣風吹襲大嶼山、新界西部。

天文台下午4時15分發特別天氣提示，指受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港明日（7月8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民明日出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台預測本港下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎25°C至30°C。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。

根據天文台九天天氣預報，活躍偏南氣流及高空擾動會在明日（8日）繼續為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，周四（9日）初時驟雨較多，稍後驟雨逐漸減少，氣溫介乎27℃至32℃。

位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來兩三日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，接近周末華南驟雨減少，天色漸轉晴朗，周五及周六（10日及11日）廣東極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨，周五氣溫介乎28℃至34℃，周六氣溫介乎29℃至35℃。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

在正午12時，超強颱風巴威集結在雅蒲島以北約770公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。