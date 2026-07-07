狗隻入食肆︱食環署：九成已完成修改牌照手續 參與餐廳料生意增兩成 會安排寵物專區分隔

一眾狗主期待已久、容許狗隻進入食肆的新措施將於7月9日正式實施。食環署表示，截至昨日中午，已有900間食肆完成修改牌照手續，加入准許。有獲批牌照餐廳已作出準備，在門外張貼海報，並擬劃分寵物專區，預料生意可增加兩成。有客人表示新措施是好事，笑言看到鄰桌有狗「都會覺得很可愛的」，亦有怕狗的客人表示，若狗隻體型較大或吠聲不斷會有點害怕，不過若獲安排在不同區域也可接受。

領牌餐廳多招平衡客人擔憂

政府今年推出新措施，擁有准許牌照的食肆，可於本月9日後開放客人攜狗進入。《星島》記者訪問多間獲發牌照的餐廳，其中社企秀樺廚房的店長阿文表示，申請牌照是希望提升生意，期望能升約兩成，「這區本身多人養狗，獲批牌照前就不時有客人問可否帶寵物入餐廳，周末特別多」。餐廳大門附近設有欄杆，阿文指，該處會是寵物區，方便狗主綁好狗繩約束寵物，餐廳後方則不開放予寵物進入。

阿文憶述，食環職員先前來過店內，提供了詳細的指引文件作參考，並重點提醒店舖需注意的衞生事項。他指，餐廳不會提供寵物食物，但會提供紙巾、垃圾袋及即棄碗盤予寵物喝水。他坦言，擔心有客人不喜歡餐廳內有寵物，但認為分區安排可解決問題，措施正式生效後，也會於入口顯眼處張貼大型海報作提示，並考慮加貼寵物貼紙作提醒。

台式料理餐廳捌捌陸負責人方小姐則計劃將門口一排桌椅劃作寵物區，「如果有客人抗拒狗隻，會安排他們坐非寵物區的位置，也會做好清潔工作，不會影響客人」。她補充，已提醒職員，於客人進店時告知這裏是寵物友善餐廳。方小姐又表示，因商場本身是寵物友善商場，以往常有客人查詢能否帶狗入內。她期望新安排能令生意有所上升，惟實際數字有待觀察。

「看到鄰桌有狗都會覺得可愛」

不少受訪的餐廳客人對新措施態度正面。沒有養狗的Kristie表示，早前已聽聞有關政策，不太擔心狗隻不受控，信任主人會作適當管束和解決問題。她認為未來如果越來越多餐廳開放狗隻入內是好事，笑言看到鄰桌有狗「都會覺得很可愛的」。惟同行的Kayi坦言，若狗隻體型較大或吠聲不斷會有點害怕，不過若獲安排在不同區域也可接受，不會因此抗拒進入狗隻友善餐廳。

亦有客人對新措施有所保留。市民阮小姐表示介意狗隻進入餐廳，選擇餐廳時會考量該處是否允許狗隻入內。她坦言有些怕狗，如果用餐時有狗在附近，甚至在桌底走來走去，會吃得不太安心。她亦表達多項憂慮，包括狗隻會否到處跑、鄰桌的狗毛會否飛過來等。不過，她認為若這些問題得到妥善處理，例如設立寵物專區，或將狗隻放於寵物車內，與狗隻處於同一食肆內都可接受。對於寵物友善餐廳日後或會再增加，她表示，身邊亦有養寵物的朋友十分高興，「如果這個是趨勢，都OK的。」

記者：周育瑩