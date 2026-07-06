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鄭秀文啟德演唱會突告吹 據悉涉及機件問題 曾嘗試補救但未能呈現最佳效果

社會
更新時間：19:38 2026-07-06 HKT
發佈時間：19:38 2026-07-06 HKT

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定於2026年7月歷史性登陸香港啟德主場館，於本周五起7月10、11、12日舉行一連三場《You and Mi concert》亞洲巡迴演唱會最終站。但今日（6日）主辦方寰亞娛樂透露在演唱會搭建及測試過程中，發現舞台有重要部件出現故障，存在安全隱憂。基於演出安全考量，主辦方宣佈原定的鄭秀文啟德演唱會2026將延期舉行，而原定日子將改為舉辦免費的「答謝會」（粉絲見面會）。

事件涉機件問題  製作公司曾嘗試補救惟未能呈現最佳效果

據《星島頭條》了解，今次事件涉及機件問題，製作公司曾嘗試補救，但未能呈現最佳效果，亦「無咁安全」，因此主辦單位主動決定取消演場會，另覓日子再開，認為屬負責任決定。

鄭秀文啟德演唱會突告吹，改為舉辦免費的「答謝會」。
鄭秀文啟德演唱會突告吹，改為舉辦免費的「答謝會」。

至於鄭秀文改為舉辦免費的「答謝會」，據悉場地設計會大幅度改動，但亦有一定規模，須經當局重新審批，而外界對今次主辦方的應對亦較為正面。

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