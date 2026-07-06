「飛越啟德100KM」跑步機慈善賽8.22起一連兩日舉行 新增學界組別及運動嘉年華

由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的大型室內超馬接力賽「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026」將於8月22至23日舉行。今次為啟德體育園舉行的第二屆賽事，活動將匯聚企業跑隊、跑會及跑手競逐名次。本屆賽事新增學界組別，邀請22間中學以男女混合接力形式競逐10公里賽事，現場亦設有超過20個運動主題攤位，結合運動體驗及互動元素。

公眾反應熱烈 今年額外加推公開賽名額

挑戰賽中，參加者需要在跑步機上以接力形式完成賽事。企業組別設有10公里及50公里的賽事，而10公里以及100公里均設有公開組別，當中100公里賽事需由10人組隊接力。主辦方指今年公眾反應熱烈，除了邀請上屆總冠軍參賽外，大會今年將額外加推公開賽名額。

奮進長跑會核心教練之一的凌婉君，曾和女兒張心柔於上屆賽事奪得親子母女組別亞軍。會方提供

奮進長跑會核心教練之一的凌婉君。會方提供

左 : 奮進長跑會教練凌婉君 右 : Pegasus Athletic Club總教練徐弘泰

親子賽設父子、父女、母子、母女及三代同堂組別

親子組別賽方面，設有父子、父女、母子、母女及三代同堂組別，各組別參賽者將在限時20分鐘內進行競賽，在限時內跑出最長距離為勝。

今屆賽事新增學界邀請賽，22間獲邀中學將派出學生代表，為10公里賽事，以五人一組男女混合形式組隊參賽。

上屆賽事帶領隊伍獲100公里跑會組別全場總冠軍的 Pegasus Athletic Club總教練徐弘泰指，比賽使用的並非一般會自動轉動的傳統跑步機，賽事是使用無動力跑步機，因此需要「自己發力踩隻腳上去，扯條輸送帶返落嚟」，因此相比於地面長跑、傳統跑步機，跑者的企位、重心都十分關鍵，而參加者難免感到害怕，因此須安排賽前練習，讓參加者提前掌握技巧。

他續指，由於大會對接力形式沒有嚴格限制，每次上落機累積起來就會流失數分鐘。因此，流暢且極速的交接是致勝關鍵。同時，整個比賽時長達4至6小時，因此隊員的休息及飲食亦相當重要。

奮進長跑會核心教練之一的凌婉君，曾和女兒張心柔於上屆賽事奪得親子母女組別亞軍，在上次比賽中，她們採取了特別的接力策略。媽媽負責較長的時間，而女兒則負責短時間的衝刺。這樣能確保女兒在體力充沛時跑出最快速度，並有足夠時間休息。另外，由於比賽使用的是無動力跑步機，對小朋友而言有一定難度，因此事前必須訓練他們如何適應。

今屆賽事首設運動嘉年華 有逾20個主題攤位包括飲食

她亦指出，親子比賽最重要的是合作完成任務，而不是追求名次。因為比賽中能勝出的只有少數，過於着重輸贏容易令小朋友感到失落，共同完成目標反而能帶來更大的滿足感。

同時，今屆賽事首設運動嘉年華，現場設有超過20個運動主題攤位，包括飲食及遊戲攤位等，讓沒有參與跑步的親友或公眾也能入場感受氣氛、享用美食及參與遊戲。

實習記者、攝影：歐翔泰