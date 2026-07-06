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香港海關舉辦研討會 向廈門大學法學及物流學系研學團推廣香港AEO計劃

社會
更新時間：16:29 2026-07-06 HKT
發佈時間：16:29 2026-07-06 HKT

香港海關於今年6月日30在香港海關總部大樓向「廈門大學法學及物流學系研學團」舉辦了一場研討會，向參加者介紹了「香港認可經濟營運商(AEO)計劃」及「跨境一鎖計劃」的特點、申請流程及優惠，如減少海關查驗、優先清關等，讓有意投身與供應鏈相關行業的年青人認識海關便利商貿計劃。

香港海關向參加者介紹「香港認可經濟營運商(AEO)計劃」及「跨境一鎖計劃」的特點、申請流程及優惠，讓有意投身與供應鏈相關行業的年青人認識海關便利商貿計劃。
香港海關向參加者介紹「香港認可經濟營運商(AEO)計劃」及「跨境一鎖計劃」的特點、申請流程及優惠，讓有意投身與供應鏈相關行業的年青人認識海關便利商貿計劃。

香港海關致力於執法和便利商貿之間保持平衡，以維護香港國際貿易及物流樞紐的地位。透過推廣香港AEO計劃，香港海關希望能讓在場人士認識國際供應鏈安全的運作，了解海關優化清關流程和加快貨物流動的便利商貿措施，促進貿易便利化，同時提升海關運作效率。
 

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