公屋加租丨何君堯不滿逾4萬富戶佔用公屋資源 倡訂KPI加快處理 房屋局：鼓勵置業遷出

房屋署完成每兩年一次的公屋租金檢討，按可加可減機制擬加租2.04%，若房委會通過，將於10月1日生效。有立法會議員關注現時本港約有4萬多公屋「富戶」，仍佔用公共資源，期望當局能訂立績效指標（KPI），加快將資源分配給更有需要的市民。房屋局常任秘書長李佩詩今日（6日）在房屋事務委員會會議表示，房署過去一年已推出新政策，鼓勵公屋「富戶」自行置業，強調會繼續努力有關工作。

植潔鈴關注會否檢討機制 倡加入居民實際購買力及生活成本

民建聯植潔鈴表示，今次加租幅度溫和，但租金調整機制僅參考過去兩年的收入變動，存在明顯滯後，未必能真實反映現時生活成本升幅。她強調，即使機制能客觀反映入息數據，卻無法兼顧通脹侵蝕購買力的現況，亦未能全面涵蓋基層住戶的實際負擔，關注會否檢討機制，會否考慮將居民實際購買力、基層生活成本等因素納入計算。

李佩詩回應指，現行租金調整機制經過五年長期討論及公眾諮詢，並於2018年進行檢討，認為以租戶本身收入作為衡量負擔能力的基礎較為合適。對於通脹及購買力等問題，李佩詩稱了解議員的關注，但強調過去租金水平一直平穩，且遠低於私人市場。

選委界何君堯肯定公屋租金檢討加幅具「人性化」，但關注現時約有4萬多公屋「富戶」仍佔用公共資源，期望當局能訂立績效指標（KPI），加快將資源分配給更有需要的市民。

冀「富戶」早日遷出 騰出單位予更有需要家庭

李佩詩表示，署方過去一年已推出新政策，鼓勵公屋「富戶」自行置業。她承認，在租金檢討調查時會剔除「富戶」數據，但加租時「富戶」仍須跟隨統一加幅，強調會繼續努力有關工作，希望「富戶」明白應早日遷出，騰出單位予更有需要的家庭。

九龍中楊永杰指， 現行租金調整公式僅以租戶收入計算負擔能力並不足夠，未能反映基層市民面對租金、水電煤、交通費等綜合開支的壓力， 許多公屋居民收入增幅有限，扣除各項開支後已捉襟見肘，直言「 我哋搵幾多，其實好多基層嘅市民，佢係洗返出去幾多。」期望當局盡快優化機制。 李佩詩指會繼續聆聽意見，未來檢討時會再作研究。

記者：黃子龍