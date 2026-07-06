涉鵝頸橋連撞多車兼販運毒品 送貨員被控狂亂駕駛等5罪 今留醫缺席聆訊

灣仔堅拿道天橋（又稱鵝頸橋）日前發生狂亂駕駛事件，一輛私家車為逃逸而撞倒警車和的士等多架車輛，更導致一名女子受傷。涉事35歲送貨員被控狂亂駕駛而傷人、販運危險藥物等5罪，今於東區裁判法院首次提堂。控方表示被告仍然留院，主任裁判官張志偉遂押後案件至7月10日或被告更早出院時再訊。

被告龔啟泰，被控各一項車輛的司機因狂亂駕駛而傷人、危險藥物的販運、沒有提供口腔液樣本以進行快速口腔液測試、無牌駕駛及無第三者保險而使用車輛。

控罪指被告於今年7月4日，在灣仔堅拿道天橋在控制一輛私家車時胡亂或狂亂駕駛，因而導致謝幸妤身體受傷害；及同日同地非法販運危險藥物。被告另被控於同日同地，在一名警務人員根據《道路交通條例》（第374章）第39M條要求被告提供口腔液樣本以進行快速口腔液測試時，被告無合理辯解而無按要求行事；同日同地駕駛上述私家車，當時他無持有該車所屬車輛種類的駕駛執照，及一份有效和符合汽車保險（第三者保險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

案件編號：ESCC1612/2026

法庭記者：雷璟怡