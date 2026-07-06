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18歲少女糾黨誘騙4網友到元朗荒郊洗劫 逼2男女自慰舔陰 7.14判刑

社會
更新時間：15:42 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:42 2026-07-06 HKT

18歲少女3日內誘騙多名網友，乘的士到元朗荒山野嶺後，男同黨拉網友出車外施襲，動粗逼使網友交出共約10萬元現金及提款卡等，又逼令其中2名男女自慰及舔陰。案件經審訊後，陪審團一致裁定少女2項搶劫及1項企圖搶劫罪成，另一致裁定六旬的士司機勒索罪成；出庭頂證2人的27歲男同黨則早已承認3項搶劫罪。法官譚耀豪需時考慮各方書面求情陳詞，押後案件至下周二（14日）判刑。

27歲男同黨劉家裕承認3項搶劫罪，審訊時以污點證人出庭頂證現年23歲無業女侯恩琪及65歲的士司機麥劍文。4女3男陪審團今年5月退庭商議近2日後，一致裁定侯恩琪2項搶劫及1項企圖搶劫罪成，另一致裁定麥劍文勒索罪成。

2男女事主被逼自慰舔陰

控方開案陳詞指，女被告侯恩琪從Facebook、交友程式等途徑，先後認識了3男1女共4名事主，她與每名事主見面後一同乘坐的士，帶對方到元朗荒山野嶺某處。多名男同黨將事主拉出車外施襲，以武力威嚇逼使事主交出手提電話、金錢、提款卡及銀行帳戶資料，要求聯絡他人轉帳予匪徒，其中2名男事主陳懷恩及馮嘉豪分別損失7萬元及3萬多元。

女事主X被逼脫光衣服自慰，另一名伍姓男事主到場後拒絕交出提款卡及銀行帳戶資料後，被逼舌舔X小姐私處，並拍片紀錄。現年65歲男被告麥劍文則為的士司機，在最後1次事件中接載女被告到場，再接載匪徒往返提款及送走男事主馮嘉豪，被捕後在警誡下承認收取1800元接載匪徒。

案件編號：HCCC410/2023及HCCC411/2023
法庭記者：劉曉曦

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